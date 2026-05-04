La scaletta del concerto di Annalisa al Palapartenope di Napoli: l’ordine delle canzoni

Annalisa Scarrone

Tutto pronto al PalaPartenope per il concerto di Annalisa in programma questa sera, lunedì 4 maggio 2026. Si parte alle 21 nella struttura di via Barbagallo a Napoli: la cantautrice savonese porterà sul palco napoletano, tappa del tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II, tutti i suoi maggiori successi, e non è escluso che possa fare una "comparsata" qualche ospite a sorpresa particolarmente gradito al pubblico partenopeo.

Assieme a lei, la sua "formazione tipo", composta dal direttore musicale Daniel Bestonzo, Gianni Pastorino (tastiere e synth) e Dario Panza (batteria ed electronic pads), oltre ad un corpo di ballo composto da 14 ballerini diretti da Simone Baroni. Massimo riserbo sulla possibile presenza di ospiti: si scoprirà, nel caso, solo a sorpresa in corso d'opera.

La scaletta con le canzoni del concerto di Annalisa al Palapartenope di Napoli

Come da tradizione, l'ordine delle canzoni non viene reso noto in maniera ufficiale. Tuttavia, è possibile ipotizzare che sarà molto simile a quanto già visto nelle recenti tappe del suo tour. Di seguito, l'elenco delle canzoni in scaletta al concerto di Annalisa: