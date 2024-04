video suggerito

Sfrecciano in scooter davanti alla polizia, nella sella hanno un chilo di droga Due giovani, di 20 e 26 anni, sono stati arrestati ad Ischia, trovati in possesso di soldi e 10 panetti di hashish.

A cura di Nico Falco

La droga e i soldi sequestrati ad Ischia

I poliziotti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, se li sono visti sfrecciare davanti in scooter. Reazione prevedibile, è partito l'inseguimento. Che, dopo un inutile tentativo di fuga, si è concluso con l'arresto: i due giovani in sella stavano trasportando circa un chilo di droga ancora da dividere in dosi. È successo nel pomeriggio di ieri, 26 aprile, sull'isola di Ischia (Napoli).

I due sono stati intercettati dalla volante del commissariato di Ischia mentre percorrevano via Cretaio, nel territorio del comune di Barano d'Ischia, in direzione di Casamicciola Terme. Probabilmente non si sono resi conto della presenza delle forze dell'ordine e, proseguendo ad alta velocità, hanno attirato la loro attenzione. Un attimo dopo, la pattuglia era alle loro spalle e indicava di accostare. A quel punto il ragazzo alla guida ha tentato di evitare il controllo accelerando, ma lo scooter è stato ugualmente raggiunto in poco tempo.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno rinvenuto una busta di stoffa contenente 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1.060 grammi; la perquisizione si è estesa nell'abitazione di uno dei due, dove sono stati trovati 400 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un coltello ancora sporco di hashish. Per i due giovani è scattato l'arresto, l'accusa è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.