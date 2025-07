video suggerito

Entra in ospedale e picchia un ferito in barella che aspettava operazione urgente, poi fugge: paura a Salerno Aggressione all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno: 45enne in barella vittima di incidente picchiato davanti alla compagna. L'aggressore è fuggito. Indaga la Polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Entra nel Pronto Soccorso dell'ospedale e picchia selvaggiamente con colpi in faccia un paziente in barella, con una frattura scomposta, in attesa di essere operato d'urgenza. La vittima, un 45enne di Cava de’ Tirreni, era infatti era appena stata trasportata dall'ambulanza dopo un grave incidente stradale in moto. La violenta aggressione davanti agli occhi della compagna, anche lei in barella. Ferito anche un operatore sanitario che aveva cercato di placare l'aggressore.

Aggressione all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno

L'episodio è accaduto nella tarda serata di venerdì 4 luglio, attorno alle ore 23, presso l’ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno. Ad assalire l'uomo sarebbe stato l'ex compagno 50enne della donna. Il motivo sarebbe legato a gelosia, ma sulle cause di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato della Questura di Salerno. In poco tempo l'aggressore è stato identificato, grazie ai video delle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale. Al momento, però, le forze dell'ordine sono ancora alla ricerca dell'uomo che, dopo l'aggressione, è riuscito a darsi alla fuga, dileguandosi nel nulla.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima 45enne era stata da poco trasportata in Pronto Soccorso, assieme alla compagna, dopo un incidente stradale. L'uomo aveva riportato una frattura scomposta al braccio. La donna altre fratture. I due erano stati trasportati in ospedale dall'ambulanza del 118 in codice rosso. Il personale sanitario li aveva quindi fatti stendere sulle barelle. Il 45enne stava per entrare in sala operatoria, quando il 50enne ha fatto irruzione in ospedale, ha sfondato l’ingresso dell'area riservata e si è avventato su di lui, tempestandolo di pugni. Sono intervenuti tre infermieri per fermarlo e uno di questi è rimasto ferito. Il 50enne è poi fuggito, prima che la security potesse bloccarlo.