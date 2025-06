video suggerito

Va al concerto di Vasco Rossi a Napoli e gli rubano lo scooter nuovo: i vigili lo ritrovano con l'app Scooter rubato al concerto di Vasco Rossi allo Stadio Maradona. Il veicolo ritrovato dalla Polizia Locale e restituito al proprietario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Va al concerto di Vasco Rossi allo stadio Maradona di Napoli, ma gli rubano lo scooter nuovo di zecca. La scoperta, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, tramite l'app sul telefonino che ha inviato la notifica al proprietario del veicolo. Un'amara sorpresa per il fan del "Komandante", che all'uscita dall'impianto sportivo di Fuorigrotta al posto del suo mezzo a due ruote ha ritrovato uno spazio vuoto. Ma non tutto era perduto.

Scooter rubato al concerto di Vasco a Napoli

Il proprietario, infatti, ha allertato una pattuglia della Polizia Locale di Napoli che si trovava in strada. Il cittadino derubato ha raccontato agli agenti che poco prima sul suo telefonino era arrivata la notifica che lo scooter si stava spostando, anche se lui era allo stadio ad ascoltare i successi di Vasco. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, martedì 17 giugno 2025, durante la seconda serata del concerto del cantautore italiano.

Il veicolo ritrovato dalla Polizia Locale

Grazie alla geolocalizzazione si è riusciti così a capire che lo scooter nuovo non risultava più all'esterno dello stadio, ma nella vicina via Leopardi. Gli agenti della Polizia Locale si sono recati così all'interno del Rione Lauro, raggiungendo l'ultima localizzazione. Dopo una lunga ricerca, alla fine lo scooter è stato ritrovato. Il mezzo a due ruote è stato finalmente restituito così al suo legittimo proprietario. Un bel lieto fine per il fan che si era recato allo stadio solo per una serata di relax e spensieratezza. Le indagini dei caschi bianchi proseguiranno per individuare chi possa aver spostato lo scooter.