Sequestro lampo del 15enne a San Giorgio a Cremano: condannati i tre rapitori, pene dai 14 ai 7 anni

Sono stati condannati i tre rapitori del figlio 15enne dell’imprenditore Giuseppe Maddaluno, sequestrato nell’aprile 2025 a San Giorgio a Cremano (Napoli) e rilasciato alcune ore dopo.

Il momento del sequestro del 15enne ripreso in un video

Sono stati condannati i tre uomini ritenuti coinvolti nel sequestro lampo del 15 a San Giorgio a Cremano (Napoli), rapito mentre stava andando a scuola e rilasciato alcune ore dopo, a seguito dell'accordo col padre di pagare un riscatto di un milione e mezzo di euro. La sentenza è stata emessa questa mattina, 3 giugno, dal gup: 7 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione per Antonio Amaral Pacheco De Oliveira, il primo arrestato, 14 anni di reclusione per Renato Franco e 11 anni per il cugino Giovanni Franco.

Il padre del ragazzo, l'imprenditore Giuseppe Maddaluno, ha successivamente raccontato di essere stato per anni taglieggiato dalla camorra; nel procedimento la famiglia della giovane vittima è stata assistita dall'avvocato Michele Rullo.

La vicenda risale all'8 aprile 2025, il momento del sequestro era stato anche ripreso da una telecamera di sorveglianza.