Napoli, nella notte omicidio a Ponticelli: ucciso con 10 colpi di pistola Gennaro Matteo, pregiudicato Trentacinquenne ammazzato con 10 colpi d’arma da fuoco. L’agguato stanotte nei pressi dei caseggati del Lotto Zero di Ponticelli. Il giovane era pregiudicato.

A cura di Redazione Napoli

Omicidio nella notte a Ponticelli, nei pressi del Lotto Zero, in via Luca Pacioli, a pochi minuti dal Covid Residence ubicato nella zona Orientale della città. A cadere vittima dell'agguato Gennaro Matteo, 35 anni, originario di Cercola e residente Portici (Napoli), pregiudicato per vari reati. L'uomo era del comune alle porte di Napoli ma presente a Ponticelli, quartiere orientale del capoluogo campano attraversato da fibrillazioni tra clan.

L'agguato a colpi di pistola: una decina di proiettili hanno colpito Matteo; inutile il trasferimento da parte del 118 al vicino Ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. Nel 2015 Matteo venne arrestato con due ragazzi per possesso di armi. La salma della vittima, come prassi, è ora sotto sequestro e sarà sottoposta ad autopsia. Indagini dei carabinieri in corso.

Le indagini sulla vittima dell'agguato

Secondo quanto risulta al momento agli investigatori l'uomo, classe 1986, finito sotto i colpi di uno o più killer non risulterebbe con ruoli apicali in uno dei clan che controllano Napoli Est. Tuttavia è chiaro che l'omicidio potrebbe inscriversi nella sanguinosa guerra di camorra tra i clan De Luca Bossa-Minichini e i De Micco-De Martino che nei mesi scorsi ha raggiunto un livello molto violento con bombe fatte esplodere tra auto in sosta e raid intimidatori con spari di avvertimento. Sia i rapporti dell'intelligence italiana che quelli della Direzione investigativa antimafia

Leggi anche Si spara ancora a Napoli, Giuseppe Tipaldi ucciso a colpi di pistola a Miano