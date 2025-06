video suggerito

Vasco Rossi canta 'O surdato 'nnammurato' e omaggia il Napoli: stadio Maradona in delirio I complimenti di Vasco durante il concerto al Maradona per lo scudetto del Napoli: "Qui gente di passione". Il rocker ha incontrato il sindaco e i calciatori azzurri Matteo Politano e Leonardo Spinazzola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vasco Rossi, immagine di repertorio

Vasco Rossi canta ‘O surdato ‘nnammurato' e omaggia il Napoli, fresco campione d'Italia con la vittoria del suo quarto scudetto. E lo stadio Maradona va in delirio. Un omaggio inaspettato arrivato durante il concerto a Napoli andato in scena ieri nell'impianto sportivo di Fuorigrotta, gremito per l'occasione. I fan di Blasco hanno dormito quattro giorni in tenda all'esterno dello stadio per accaparrarsi i primi posti. Una sorpresa per tutto il Popolo Napoletano da parte del cantautore italiano, famoso in tutto il mondo, che, come è noto, è di fede interista.

I complimenti di Vasco per lo scudetto del Napoli: "Qui gente di passione"

Il "Komandante" ha rivolto più volte complimenti ai Napoletani e alla città di Napoli. "A Napoli – ha detto il rocker – lo sappiamo che siete gente di passione! Stasera sono felice di essere in questo stadio, che è dei campioni d'Italia. Complimenti, complimentissimi!". Vasco non ha nascosto il suo amore per Napoli. Negli scorsi giorni è stato immortalato anche nelle foto mentre pregustava una classica pizza napoletana.

Poi, mentre dal palco si rivolgeva al pubblico ha intonato "Si stat' o' primm ammore", uno dei versi del ritornello di ‘O surdato ‘nnammurato', considerata l'inno del club azzurro. Tutto lo stadio, sold out, con 47.500 spettatori, allora, ha cantato in coro la canzone del Napoli. Prima del concerto, il cantante modenese ha incontrato nel suo camerino due campioni azzurri, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'attore e regista, Marco D'Amore, celebre Ciro Di Marzio di Gomorra.

Il concerto di Vasco si è chiuso con un grande successo di pubblico. Alla fine dello show grande festa con i fuochi di artificio. E stasera si replica per il secondo concerto, anche questo sold out, al Maradona, con altri 47.500 spettatori. Poi, Vasco partirà alla volta della Sicilia per continuare il suo tour "Vasco live tour duemilacenticinque" a Messina.

L'omaggio a Pino Daniele

Ma non finisce qui, perché durante lo show, Vasco ha voluto dedicare anche un omaggio all'amico Pino Daniele, a 10 anni dalla scomparsa, cantando alla fine del concerto "Je so pazzo", uno dei suoi successi intramontabili, e facendo impazzire il Maradona. "Questa sera – ha concluso Vasco – prima dell'ultima canzone, vorrei salutare e ricordare un caro amico e un grande artista: Pino Daniele. Voglio cantare una sua canzone, di quelle che avrei voluto scrivere io. Se volete mi aiuterete pure voi".