Vasco Rossi ricorda e omaggia Pino Daniele al concerto a Napoli: "Un caro amico e un grande artista" Nel corso del concerto a Napoli Vasco Rossi ha omaggiato Pino Daniele, cantando "Je so' pazzo", a dieci anni dalla scomparsa. Lo aveva ricordato anche nel 2015, cantando in concerto un altro dei suoi successi.

Il concerto di Vasco Rossi allo stadio Maradona di Napoli era tra gli eventi più attesi della stagione musicale e estiva e il rocker di Zocca non ha deluso le migliaia di fan presenti per il primo dei due appuntamenti partenopei, il bis previsto proprio per il 17 giugno. Nel corso del concerto Vasco Rossi ha omaggiato Pino Daniele, cantando "Je so' pazzo", tra le canzoni più celebri dell'artista, dalla cui scomparsa sono trascorsi dieci anni. "Un caro amico e un grande artista", così Vasco Rossi ha definito Pino Daniele prima dell'attacco del pezzo, accolto dalla reazione emozionata dello stadio Maradona. Non è la prima volta che il rocker ricorda l'amico scomparso, proprio nel 2015, l'anno della morte di Pino Daniele, aveva intonato in concerto un'altra delle sue canzoni.

Sold out di Vasco Rossi, due date al Maradona

Quasi 50mila persone presenti per il primo dei due appuntamenti a Napoli di Vasco Rossi. Un sold out prevedibile, che si ripeterà anche per il secondo concerto, con i biglietti andati letteralmente a ruba nei mesi scorsi. In attesa c'erano persone accampate all'esterno dello stadio da diversi giorni, molte delle quali pronte a prendere parte a entrambe le date.

L'omaggio a Napoli del Komandante

Nel corso del concerto il "Komandante" ha rivolto più volte complimenti ai Napoletani e alla città di Napoli. "A Napoli – ha detto il rocker – lo sappiamo che siete gente di passione! Stasera sono felice di essere in questo stadio, che è dei campioni d'Italia. Complimenti, complimentissimi!". Vasco non ha nascosto il suo amore per Napoli e egli scorsi giorni è stato immortalato anche nelle foto mentre mangiava una classica pizza napoletana, che portava prevedibilmente il suo nome. Durante il concerto, tra un successo e l'altro del suo imponente repertorio, Vasco Rossi ha anche intonato "Si stat' o' primm ammore", uno dei versi del ritornello di ‘O surdato ‘nnammurato', considerata l'inno del club azzurro, proprio per rimarcare il recente successo sportivo del Napoli che ha vinto lo scudetto nelle scorse settimane.