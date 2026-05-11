Fiorello lancia la bomba: “I Maneskin mi hanno detto che tornano a Sanremo 2027”

Fiorello annuncia a La Pennicanza che Ethan e Thomas dei Maneskin gli hanno confermato la reunion della band. L’appuntamento sarebbe Sanremo 2027, il Festival di Stefano De Martino.

Bastano poche parole di Fiorello per rimettere in moto una delle macchine del desiderio più potenti della musica italiana. Nel corso de La Pennicanza di oggi, lunedì 11 maggio, lo showman ha raccontato di aver incontrato Ethan Torchio e Thomas Raggi agli Internazionali di tennis di Roma. E di essersi fatto dire, direttamente da loro, quello che i fan aspettano da quasi due anni: i Maneskin tornano. Con un palcoscenico già indicato.

"Ho incontrato Ethan e Thomas dei Maneskin", ha raccontato in diretta. "Ho detto: ‘Ragazzi, ma è vero che vi rimettete insieme?' E loro mi dicono ‘Sì è vero!'… la reunion verrà fatta a Sanremo 2027!"

Va chiarito: Fiorello era nel suo registro consueto, tra il serio e il faceto. Non è ancora possibile stabilire il peso esatto di quell'annuncio. Ma arriva in un momento in cui il contesto parla già da solo. Le agenzie sono partite, il tam tam e le speranze dei fan pure.

Quasi due anni di strade separate

L'estate del 2024 aveva segnato una pausa, ma non uno scioglimento. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio avevano semplicemente deciso di prendersi un respiro dopo anni di sovraesposizione globale: Sanremo, Eurovision, tour mondiale, copertine ovunque.

Ciascuno aveva imboccato una direzione propria. Damiano aveva pubblicato il suo primo album da solista, Funny Little Fears, portandolo in giro per il mondo. Victoria si era messa ai piatti, costruendo una carriera da DJ tra club internazionali e collaborazioni di peso. Thomas aveva lavorato con Tom Morello e Patti Smith, dando vita a Masquerade. Ethan era rimasto nell'ombra, con un profilo volutamente basso.

Gli indizi che precedevano Fiorello

L'annuncio di stamattina non è caduto nel vuoto. Il 28 aprile scorso tutti e quattro si erano ritrovati a Roma per il compleanno di Victoria, cena nel quartiere di Trastevere, con Dove Cameron, futura moglie di Damiano, Luna Passos, fidanzata della bassista. Alla serata era presente anche Fabrizio Ferraguzzo, il loro storico manager.

Il nome di Ferraguzzo è centrale: sarà lui ad affiancare Stefano De Martino nella direzione artistica di Sanremo 2027. Un dettaglio che trasforma quella cena di compleanno in qualcosa di più di una rimpatriata tra amici.

Nei giorni successivi, Victoria aveva cambiato la biografia del suo profilo Instagram, tornando a definirsi "Bassista dei Maneskin". Poche parole, interpretate dai fan come un segnale inequivocabile.

Perché Sanremo 2027 chiuderebbe il cerchio

I Maneskin vinsero proprio sull'Ariston nel 2021, poi conquistarono l'Eurovision. Tornare al Festival nella prima edizione curata anche dal loro manager avrebbe una coerenza che va oltre la coincidenza. Sarebbe, nei fatti, la chiusura di un cerchio e l'apertura di uno nuovo.

Mancano ancora conferme ufficiali. Ma tra le parole riportate da Fiorello, la cena di aprile, il gesto social di Victoria e il ruolo di Ferraguzzo a Sanremo, il quadro che emerge è difficile da leggere come semplice boutade di Fiorello. I fan, adesso, ci credono.