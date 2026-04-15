Gianni Morandi: “Temevo dicessero raccomandato a Pietro a Sanremo 2026. Ma lui ha detto: non mi frega niente”

Morandi ha raccontato al podcast Adesso Capiamo il duetto a sorpresa con Tredici Pietro a Sanremo 2026: il timore di accuse di raccomandazione a cui il figlio ha risposo che non gli importava. Come è nata l’esibizione che ha emozionato pubblico e artisti.

Gianni Morandi e Tredici Pietro a Sanremo 2026 – ph Marco Alpozzi per LaPresse

Gianni Morandi ha raccontato della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 insieme al figlio Tredici Pietro. Il cantante, intervistato da Lorenzo Luporini per il podcast Adesso Capiamo, ha parlato della sua vita, dal Capitale di Marx che il padre gli faceva leggere all'amicizia con Lucio Dalla, passando per la moglie Anna, il successo e il momento buio tra i '70 e l'inizio degli '80. Ma il cantante di Monghidoro – titolo del suo prossimo singolo scritto da Jovanotti, con cui collabora ormai da anni – è tornato anche sulla sua partecipazione a sorpresa sul palco dell'Ariston nella serata delle cover, accompagnando il figlio Pietro in "Vita", uno dei suoi successi più grandi.

Sono anni che Tredici Pietro lotta contro i paragoni continui e costanti con il padre, ma in questi ultimi anni ha fatto pace con questa cosa. E lo ha fatto grazie alla sua musica, ai suoi album, distanziandosi anche sonoramente dalla musica paterna. In un'intervista a Fanpage del 2025 spiegò che si era liberato da tante cose: "Prima volevo essere Pietro, non Morandi. E adesso invece sono arrivato, me ne sono fottuto di tutto perché è quello che volevo" spiegò, e parlando del concetto di verità aggiunse: "Io ho sempre avuto una visione di Pietro, mentre fuori c'è chi mi classificava puntandomi il dito. Per me la verità è una cosa, mentre dovevo scavare e dimostrare costantemente agli altri che non fossi come pensavano loro".

Tredici Pietro e Gianni Morandi a Sanremo 2026 – ph Marco Alpozzi per LaPresse

Morandi ha raccontato che il figlio ha evitato il cognome, preferendo un nome d'arte che lo liberasse dalle catene familiari. Prima del Festival, però, lo chiamò e gli chiese di salire sul palco con lui: "Un giorno mi chiama e dice: ‘Senti, però se tu venissi a cantare mi piacerebbe cantare Vita perché è un pezzo che a noi giovani piace, poi non è conosciuto dalla mia generazione'. Io dico: ‘Ma sei sicuro? Perché se vengo lì cominciano a dire: figlio raccomandato'. E lui: ‘Non me ne frega niente, vieni'. A quel punto, però, il cantante ha proposto di non annunciarlo, anche per evitare che tutte le interviste al figlio si concentrassero solo su quell'argomento.

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"Io verrei, ma la terrei come sorpresa, sennò cominciano tutti a farti le domande" ha detto Gianni Morandi. E sono riusciti a tenerla nascosta, annunciando un duetto con Galeffi e Fudasca & Band. A un certo punto, però, dalle scale è sceso il padre sorprendendo tutti: "È stato bellissimo perché quando sono uscito ho visto molta gente che era veramente sorpresa – ha spiegato il cantante -, forse anche a casa è stato così. È stato un momento bellissimo, Pietro è stato molto contento e io pure. A parte che quando sono entrato avevo un nodo in gola, un po' commosso".