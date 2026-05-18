Dopo Amici 2026 Lorenzo Salvetti ed Elena D’Elia controcorrente: “Il pubblico conta più di Sanremo e stream”

Lorenzo ed Elena ad Amici 2026

Durante la serata finale di Amici, che ha consegnato a Lorenzo Salvetti il titolo di vincitore del programma, sia lui che Elena D'Elia hanno detto di preferire 500 persone tutte per loro in un club, tra un anno, al successo in streaming o una posizione a metà classifica nel prossimo Sanremo. La domanda era se preferissero dieci milioni di stream per il loro prossimo singolo, un quindicesimo (su trenta) posto a Sanremo 2027 o proprio 500 persone solo per loro, tra un anno, in un club. Elena è stata la prima a prendere la parola e preferire un pubblico, con Lorenzo che si è immediatamente accodato. Non era scontato, in generale, che la scelta potesse essere questa, per qualcuno 500 persone potrebbero essere poche, e le sirene del Festival hanno sempre un richiamo importante, così come gli stream.

Ma da loro ci aspettavamo esattamente quella risposta, perché entrambi hanno dimostrato di avere le idee chiare. Benché ci sia un problema inediti, ad Amici, laddove si tende – forse anche giustamente – a cercare un pubblico più ampio, rischiando di perdere un po' di particolarità, sia Lorenzo che Elena hanno dimostrato con le scelte musicali della finale di avere un certo tipo di profilo. Non che citare Tenco sia di per sé una qualità, ma la scelta di brani come "Milano e Vincenzo" (Lorenzo) o "Stiamo tutti bene" di Mirkoeilcane (Elena, con un accenno di denuncia) sono un po' in controtendenza, rispecchiano il loro essere e portano al pubblico tasselli in più di conoscenza. Inoltre le esibizioni sono state più che dignitose, con qualche indecisione vocale recuperata dallo standing e dall'interpretazione.

Lorenzo vincitore di Amici 2026

In un mondo che corre, con i talent che rischiano di avere una vita discografica di pochi mesi, conquistare un pubblico è fondamentale. Quello creato prettamente con il talent va disperso nel tempo, il meccanismo prevede che ogni anno si scelga un artista nuovo su cui puntare e quello dell'anno precedente diventa vecchio. Riuscire a distinguersi, a non ripetere pedissequamente quello che già sentiamo quotidianamente in radio, è vitale per gli artisti. Basta guardarsi alle spalle e ripescare alcuni dei nomi che hanno partecipato e anche vinto la categoria canto degli anni scorsi per rendersi conto che resta solo chi ha una forte personalità. Lorenzo lo avevamo già apprezzato a X Factor, Elena ha dato qualcosa in più durante la finale, dove abbiamo potuto vederla live. Per avere 500 persone che pagano e si spostano per scegliere proprio te bisogna lavorare e farsi riconoscere. Vale per tutti, ma per Elena e Lorenzo ancora di più, perché sono giovanissimi e hanno idee chiare, l'augurio è che non si lascino abbagliare dall'uovo oggi, perché la gallina domani in questa industria può dare frutti più importanti.