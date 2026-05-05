Eddie Brock dopo Sanremo 2026: tra “Avvoltoi” e tour cancellato, ci dice che cadere non è fallire

C’è ancora spazio per cadere e ridimensionarsi nel mondo della musica, stravolgendo la dinamica del fallimento nel breve periodo: è il caso di Eddie Brock, dopo il successo di “Non è mica te”, l’avventura a Sanremo 2026 con “Avvoltoi” e il tour cancellato.

Eddie Brock, foto di Dopoesco_

C'è una testardaggine di fondo nella sequenza di scelte di Eddie Brock, nome d'arte del cantautore romano Edoardo Iaschi, culminate in ciò che è accaduto lo scorso 3 maggio al Pincio, il luogo di Roma dove tutto è cominciato. Un appuntamento col pubblico che è servito non solo a promuovere il nuovo singolo "Bel Venerdì", ma anche a rafforzare l'immagine del cantante in merito all'annullamento del tour estivo, già intercettato nei giorni precedenti dopo la scomparsa delle date sulle piattaforme di ticketing.

L'annuncio dell'annullamento del tour estivo

Già nei giorni successivi alla circolazione di alcuni video sul ridimensionamento del tour, Brock aveva pubblicato sul suo profilo Instagram: "Come potete ben vedere non sono morto, anzi sto a registrare proprio ora. Volevamo dirvi una cosa importante: ci vediamo il 3 maggio al Pincio, perché a me piace dire le cose in faccia. Non me ne sto con le mani in mano. Abbiamo delle belle notizie da darvi". Insolito come schema di comunicazione, soprattutto per ciò a cui si è assistito negli ultimi anni in merito ad annullamenti e slittamenti di date o interi tour.

L'immaginario "one hit wonder" con "Non è mica te"

C'è un elemento, come la "costruzione di un pubblico" a cui si riferisce Eddie Brock, che abbraccia un po' il suo ultimo anno. Infatti, dal successo virale di "Non è mica te" su TikTok, il cantautore ha cercato di scostarsi dall'immaginario "one hit wonder", che la convocazione al Festival di Sanremo 2026 sembrava avergli disegnato. Un lavoro che puntualmente l'ha portato a scontrarsi con il rapporto tra "Avvoltoi" e la sua recente discografia. Ma soprattutto con chi ha descritto la sua partecipazione sanremese come la prima e ultima occasione per far conoscere la sua musica, su un palco così importante.

La costruzione di un percorso personale dopo Sanremo 2026

Eddie Brock non è chiaramente agli inizi, avendo pubblicato già alla fine degli anni '10 le sue prime canzoni. Ma pur avendo affrontato un percorso, condiviso con altri lavori, di quasi 7 anni, è innegabile che la costruzione di un proprio personaggio musicale per lui sia iniziata solo negli ultimi anni. Un messaggio che ha voluto sottolineare il cantante stesso, quando ha scritto: "Io (le cose) voglio farle bene, voglio stare con voi, voglio cantare con voi e voglio costruire passo passo, canzone per canzone, una famiglia, un percorso".

Le polemiche a Sanremo 2026 e la dinamica dell'ultimo posto con "Avvoltoi"

Come se avesse voluto allontanare le dinamiche iper-performative dell'industria discografica, Eddie Brock ha cercato di smantellare anche il concetto di vittoria/sconfitta, saltando a piè pari i commenti sulla propria partecipazione sanremese, dopo essere stato descritto come un "Fantozzi di ritorno". Il suo ultimo posto al Festival di Sanremo, una sorta di posto "benedetto" negli ultimi anni, poteva diventare l'ennesima occasione per spostare l'attenzione sulla sua comunicazione social, e invece non è stato così.

Eddie Brock ha normalizzato il ridimensionamento: è ancora possibile "cadere"

Infatti, dopo essersi tatuato insieme a suo cugino Vincenzo il numero "30" sulla mano, l'interesse è subito tornato sulla musica e sui concerti dal vivo, che si terranno il 21 e il 25 ottobre all'Hacienda di Roma e alla Santeria Toscana di Milano. Senza dimenticare la sua prima apparizione al Concertone del Primo Maggio. In un momento in cui le aspettative, una bolla social che si autoalimenta, come nel caso di Eddie Brock, sembrano ingurgitare tutto in maniera breve e crudele, il cantante romano ha normalizzato la "caduta".

Dopo aver vissuto con entusiasmo ciò che le piattaforme social avevano costruito attorno al suo personaggio, frutto di un lavoro personale come spiega nell'intervista a Fanpage.it, Eddie Brock non è diventato una vittima delle aspettative. E in un momento in cui la narrativa del fallimento, soprattutto per artisti giovanissimi e per coloro che partecipano ai talent, propone un ventaglio di storie umanamente complesse, Eddie Brock ha normalizzato il ridimensionamento. Tutto questo senza perdere di vista la musica.