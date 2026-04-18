Eddie Brock cancella il tour estivo ma incontrerà i fan al Pincio: come ottenere il rimborso dei biglietti

Eddie Brock ha annullato il tour estivo dopo quello nei club. Il cantautore ha dato appuntamento ai fan al Pincio, a Roma, per annunciare qualcosa e forse spiegare il perché dell’annullamento dei concerti. Ecco, intanto, come ottenere il rimborso.

Eddie Brock in concerto nei club

Eddie Brock ha cancellato il suo prossimo tour estivo senza dare, per ora, troppe spiegazioni. Il cantautore romano, arrivato all'ultimo Festival di Sanremo come il più virale dei Big, ha chiuso trentesimo. Un'ultima posizione che altre volte ha regalato qualche soddisfazione, come avvenuto con Tananai, ma che questa volta non ha dato alcuna spinta ulteriore. Edoardo Iaschi ha vissuto l'esperienza più importante della sua vita, capitalizzata però solo fino a un certo punto. Il cantante sapeva che la sfida era in salita, che il suo nome era conosciuto soprattutto per un paio di canzoni – soprattutto "Non è mica te", brano da 30 milioni di stream – e che non sarebbe stato facile arrivare a un pubblico enorme.

Evidentemente il risultato di "Avvoltoi", brano da 7 milioni di stream portato al Festival, è stato più basso di ciò che ci si aspettava. Siamo certi che se lo si chiedesse a lui, direbbe di essere contento di tutto ciò che gli è arrivato e ha vissuto, ma l'industria musicale è un mostro spietato, non un genitore amorevole. Ed evidentemente il numero di biglietti venduti non è stato sufficiente a coprire il tour previsto per la prossima estate. Otto date in calendario, con la partenza da Firenze il 25 giugno fino alla chiusura a Cattolica il 22 agosto, passando per città come Caserta, Brescia, Ancona, tra le altre. Brock non ha dato spiegazioni su ciò che è successo, non sappiamo ancora il motivo ufficiale, ma probabilmente la decisione è arrivata per questioni di vendita, appunto.

Eddie Brock con i fan durante il tour nei club

Eppure Brock arriva da alcuni concerti nei club – che al momento è la sua condizione ideale – che gli hanno dato soddisfazione, dalla Santeria Toscana di Milano, passando per Largo Venue a Roma, il Duel Beat a Napoli e l'ECS Dogana di Catania. Concerti che gli hanno permesso di guardare in faccia il suo pubblico. Un pubblico che si sta pian piano formando ma che evidentemente bisogna conservarsi più per qualche concerto evento piuttosto che spargere su più date. Brock è un bravo ragazzo e ha dimostrato di essere anche un cantautore con qualcosa da dire. Però ha bisogno di un altro po' di strada per riorganizzare un tour come quello che aveva previsto.

Intanto riparte dal Pincio, dove tutto è più o meno cominciato. Il cantautore, infatti, ha annunciato che tornerà a incontrare i propri fan proprio in quella location: "Come potete ben vedere non sono morto, anzi sto a registrare proprio ora. Volevamo dirvi una cosa importante: ci vediamo il 3 maggio al Pincio, perché a me piace dire le cose in faccia. Non me ne sto con le mani in mano. Abbiamo delle belle notizie da darvi". Probabilmente, per recuperare le informazioni carenti di questi giorni, Brock sceglierà la strada del faccia a faccia con i fan per spiegare meglio ciò che è successo e annunciare qualcosa di nuovo.

Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti, sul sito di Ticketone ci sono tutti gli estremi per richiederlo. Il tour estivo è cancellato e le richieste di rimborso devono essere fatte secondo le procedure riportate alla pagina Rimborsi di Ticketone. Il rimborso avviene entro una certa data a seconda dell'evento e della città in cui era previsto. "Le ricordiamo che il rimborso dei biglietti avverrà secondo le modalità stabilite dall'Organizzatore dell'Evento" si legge sulla pagina di Ticketone. Il 3 maggio si saprà qualcosa in più, chissà se solo riguardo al tour o anche a livello discografico.