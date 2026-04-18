Iran, la guerra in diretta: Hormuz riapre dopo tregua in Libano, Trump: “Senza accordo di pace blocco porti resta”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 18 aprile 2026 in tempo reale. L'Iran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano, ma avverte che richiuderà lo Stretto se gli Stati Uniti di Donald Trump non toglieranno il blocco ai porti iraniani. Secondo il presidente americano, l'accordo con Teheran sarebbe "molto vicino": Trump ha anche detto che avrebbero accettato di sospendere il programma nucleare e ha ribadito che l'uranio arricchito sarà portato negli Usa. Poi ha dichiarato che manterrà il blocco dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la scadenza di mercoledì.
Per approfondire:
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- Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: “Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz”
Libano, Cnn: Israele vieta ai residenti il ritorno nelle aree occupate dall'esercito
Israele intende imporre in Libano una cosiddetta "linea gialla", vietando ai residenti il ritorno nelle aree occupate dall'esercito israeliano, secondo quanto riferito da alti funzionari delle Forze di difesa israeliane citati dalla Cnn. La misura ricalca un modello adottato nella Striscia di Gaza, dove la "linea gialla" delimita una zona sotto controllo militare israeliano, inaccessibile alla popolazione civile nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco. "Il modello della ‘linea gialla' di Gaza sarà replicato anche in Libano, e l'Idf ha già definito una linea fino alla quale le proprie forze stanno attualmente operando", hanno dichiarato funzionari militari nel corso di un briefing con la stampa. Secondo le stesse fonti, ai residenti saràimpedito di rientrare in 55 villaggi libanesi situati all'interno dell'area interessata. "L'Idf è autorizzato a continuare a distruggere le infrastrutture terroristiche presenti anche durante il cessate il fuoco", hanno aggiunto.
Il direttore della Iea: "Anche con la riapertura di Hormuz serviranno due anni per tornare alla normalità"
"Oltre ottanta asset chiave sono stati colpiti e più di un terzo è gravemente danneggiato. Sarebbe estremamente ottimistico pensare a un rapido ritorno alla normalità: serviranno fino a due anni". Lo ha detto Fatih Birol, direttore esecutivo della Iea, l'agenzia internazionale dell'energia con sede a Parigi, in un'intervista a la Stampa e il Corriere. Se lo Stretto di Hormuz non riapre del tutto "per l'Europa ci sono due pericoli". Il primo è un altro "aumento dei prezzi del petrolio, del gas e della benzina. Il secondo riguarda la disponibilità dei prodotti raffinati. Alcune forniture potrebbero non arrivare più e rischieremmo di trovarci di fronte a carenze di diesel e carburante per l'aviazione". Il problema, sottolinea, "è concreto: con una interruzione di sei settimane, potremmo arrivare persino alla cancellazione di voli per mancanza di jet fuel". Parlando degli sgravi fiscali sui carburanti, Birol ha detto che che, a suo parere, queste misure dovrebbero essere "temporanee", anche in Italia, "perché potrebbero avere effetti distorsivi. Se temporanee e mirate, capisco e approvo". Tra le misure suggerite "per ridurre i consumi" ci sono "limitare gli spostamenti e incentivare il lavoro da remoto e il trasporto pubblico, per esempio rendendolo gratuito nelle città. Sono politiche che alcuni Paesi stanno già adottando". Parlando del nucleare, Birol ha poi detto che, secondo lui, "è stato un peccato che in due referendum in Italia le persone abbiano rifiutato l'uso dell'energia nucleare. Ma penso – ha concluso – che sia ora di non solo rivedere questo, ma anche, questa volta, di farlo accadere in modo che ci sia un buon mix in Italia: solare, eolico, energia nucleare e gas".
Il portavoce del ministero della Difesa iraniano: "Torneremo a combattere in caso di inganno del nemico"
Il portavoce del ministero della Difesa iraniano, Reza Talaeinik, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz resta aperto solo in caso di cessate il fuoco, in modo limitato e condizionato, e in caso di "inganno da parte del nemico" sul piano diplomatico, si procederà con un intervento deciso sul campo di battaglia. Lo riporta Iran International. Il portavoce fa sapere che "torneremo a combattere" in caso di "inganno da parte del nemico".
L'Iran respinge l'ipotesi di trasferire all'estero il proprio uranio arricchito
L'Iran respinge l'ipotesi di trasferire all'estero il proprio uranio arricchito. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia Mehr. "L'opzione di trasferire l'uranio arricchito fuori dal Paese è respinta", ha detto il portavoce Esmaeil Baqaei, ribadendo la posizione di Teheran sul dossier nucleare.
Iran, riaperto parzialmente lo spazio aereo, ripartono voli
L'aviazione civile iraniana ha annunciato la riapertura di una parte dello spazio aereo e di alcuni aeroporti a partire dalle 7 di questa mattina (ora locale, le 5.30 in Italia). Le rotte nella porzione orientale dello spazio aereo sono ora aperte al transito dei voli internazionali. La ripresa delle operazioni negli aeroporti avverrà in modo graduale, sulla base della disponibilità tecnica e operativa delle strutture, precisa l'ente di gestione degli scali iraniani.
Trump: "Prenderemo scorte uranio di Teheran in un modo o nell'altro"
Trump ha affermato che gli Stati Uniti prenderanno le scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran in un modo o nell'altro, avvertendo che il trasferimento potrebbe avvenire "in una forma molto più ostile" se i negoziati dovessero fallire. Lo riporta la Cnn. Trump aveva precedentemente dichiarato che l'Iran aveva "accettato tutto" nei colloqui con gli Stati Uniti, compresa la collaborazione per rimuovere l'uranio arricchito dal Paese e portarlo negli Stati Uniti.
Poco dopo le 6 del mattino alcune navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz
Poco dopo le 6 del mattino italiane, alcune navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz in entrambe le direzioni, secondo quanto riferisce il sito MarineTraffic. A sud, tre piccole navi mercantili battenti bandiera indiana e una barca a vela hanno attraversato le acque territoriali dell'Oman. A nord, la Black Maya, una nave per il trasporto di asfalto battente bandiera di Curaçao, ha attraversato le acque iraniane, seguita dalla TRIMMU 3, una nave cisterna per GPL battente bandiera di Hong Kong. Un piccolo convoglio di navi, tra cui tre grandi navi cisterna per GPL, sembra avere iniziato a transitare sul lato iraniano dello stretto. Lo riferisce Skynews.
Trump: "Xi Jinping è contento che Hormuz sia aperto"
Il presidente cinese Xi Jinping è "molto contento che lo Stretto di Hormuz sia aperto/si stia rapidamente riaprendo": lo scrive Trump su Truth. Il presidente Usa sottolinea che il suo incontro a Pechino con il leader cinese, previsto per il 14 e 15 maggio, "sarà un evento speciale e, potenzialmente, storico".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 18 aprile 2026
Spiragli di pace tra Usa e Iran: Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano, ma avverte anche che richiuderà lo Stretto se gli Stati Uniti non toglieranno il blocco ai porti iraniani. Secondo il presidente americano, l'accordo con Teheran sarebbe "molto vicino": Trump ha anche detto che avrebbero accettato di sospendere il programma nucleare e ha ribadito che l'uranio arricchito sarà portato negli Usa. Poi ha dichiarato che manterrà il blocco dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la scadenza di mercoledì.