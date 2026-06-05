Governo Meloni: sì del Colle alla grazia per Minetti. Archiviazione per Berlusconi e Dell’Utri sulle stragi del ’93. Meloni: “Via 30 anni di sospetti”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. L'esecutivo incassa il via libera della Commissione Europea alle deroghe sul Patto di stabilità per i costi energetici. Un traguardo che la premier Giorgia Meloni ha voluto evidenziare in un video, sottolineando come l'Italia stia "tracciando la rotta in Europa e spiegando che questa flessibilità permetterà di stanziare 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare il caro bollette".
Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione del Patto UE su immigrazione e asilo, allineando le leggi nazionali alle norme comunitarie in materia di gestione dell'accoglienza, controlli ai confini esterni e procedure di rimpatrio. Novità anche sul fronte giudiziario: il Presidente Sergio Mattarella ha ufficialmente ratificato la grazia a Nicole Minetti, confermando che non sussistono motivi per riconsiderare il provvedimento dopo il parere positivo espresso dalla Procura di Milano. Arriva poi anche l'archiviazione definitiva delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 1993; un verdetto accolto dalla stessa Meloni come "la fine di un capitolo che spazza via ogni ombra", mentre Marina Berlusconi ha commentato la vicenda ribadendo che "quella della giustizia rimane una vera e propria emergenza nazionale".
Compie un passo avanti la strategia energetica con il via libera della Camera alla legge delega sul nucleare; il testo si sposta ora al Senato, dove la maggioranza punta a ottenere l'approvazione definitiva prima della pausa estiva per poi concentrarsi sui decreti attuativi.
Vannacci: "Futuro Nazionale non si ferma, con i loro attacchi arriveremo al 20%"
Dal palco dell'Eur a Roma, Roberto Vannacci ha ufficialmente battezzato "Futuro Nazionale" non più come un semplice movimento, ma come un vero e proprio partito politico. Il leader ha ironizzato sui continui attacchi ricevuti quotidianamente in televisione da esponenti politici come Calenda, Piccolotti e Bersani, citando anche Marina Berlusconi. Secondo Vannacci, proprio questa costante attenzione mediatica e le critiche dei suoi avversari faranno da volano al consenso della nuova forza politica, proiettandola verso l'obiettivo del 20% in poche settimane.
Minetti, Nordio: "Caso chiuso, da opposizione critica ridicola"
"Per noi ora il caso è chiuso, spero che la stessa opposizione, che si era scatenata in modo molto violento, anche chiedendo le mie dimissioni, comprenda che una cosa è la critica più che legittima, anzi doverosa, nei confronti del Governo e dei ministri quando si tratta del merito politico di una decisione, ma che diventa quasi ridicola quando si fonda sulla credulita' di alcune insinuazioni che poi si sono dimostrate, come era evidente, assolutamente infondate", ha aggiunto Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm.
Nordio: "Caso Minetti? Opposizioni hanno creduto a insinuazioni infondate"
"Spero che la stessa opposizione che si era scatenata in modo violento chiedendo mie dimissioni comprenda che una cosa è la critica, più che legittima, nei confronti dei ministri" sulle decisioni e sul merito politico "ma diventa quasi ridicola se si fonda sulla credulità di alcune insinuazioni, dimostrate, come era evidente, del tutto infondate", ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa al termine del Cdm, interpellato sul caso Minetti.
Caso Minetti, Travaglio attacca: "Dalla Procura diffamazione contro il Fatto, Mattarella amante del brivido"
Ospite a Otto e mezzo su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha lanciato un duro atto d'accusa contro la Procura Generale di Milano, minacciando querele se non arriveranno scuse pubbliche per aver tacciato di falso le inchieste del suo giornale sulla grazia a Nicole Minetti. Travaglio ha rivendicato la veridicità delle proprie fonti in Uruguay, sostenendo che l'indagine giornalistica ha smontato i presupposti stessi del provvedimento di clemenza. Il direttore non ha risparmiato critiche nemmeno al Capo dello Stato, definendo Mattarella "un amante del pericolo e del brivido" per aver deciso di blindare la grazia affidandosi ciecamente ai riscontri dello stesso magistrato che aveva curato il primo dossier.
Caso Minetti, il Quirinale conferma la grazia: "Nessun motivo per riconsiderarla"
Il Presidente Sergio Mattarella ha blindato il provvedimento di clemenza per Nicole Minetti. Dal Colle chiariscono che il Capo dello Stato ha agito in totale indipendenza e senza alcuna anomala riservatezza nella gestione del fascicolo. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, esprimendo gratitudine per la fiducia istituzionale e denunciando come "le false notizie circolate siano state utilizzate per un attacco del tutto pretestuoso alla Presidenza della Repubblica".
Sì della Camera al nucleare e 14 miliardi dall'UE per l'energia. Dal Colle arriva la conferma definitiva sulla grazia a Minetti
Ieri Giorgia Meloni ha espresso grande soddisfazione per il recente benestare della Commissione Europea alle deroghe sul Patto di stabilità per i costi energetici, sottolineando la capacità del nostro Paese "di fare da guida all'intera Unione". Contemporaneamente, il piano dell'esecutivo compie un passo avanti grazie al via libera dell'aula della Camera alla legge delega sul nucleare. Sul fronte istituzionale, il Quirinale ha ufficialmente recepito gli esiti della Procura di Milano sul caso Minetti, confermando il provvedimento di clemenza e chiarendo che non vi è alcun motivo per rimettere in discussione la decisione. Sempre nella giornata di ieri è arrivata anche l'archiviazione definitiva delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 1993; un verdetto accolto dalla premier come la fine di un capitolo che "spazza via ogni ombra", mentre Marina Berlusconi ha commentato la vicenda ribadendo che "quella della giustizia rimane una vera e propria emergenza nazionale".