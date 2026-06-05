Governo Meloni: sì del Colle alla grazia per Minetti. Archiviazione per Berlusconi e Dell’Utri sulle stragi del ’93. Meloni: “Via 30 anni di sospetti”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. L'esecutivo incassa il via libera della Commissione Europea alle deroghe sul Patto di stabilità per i costi energetici. Un traguardo che la premier Giorgia Meloni ha voluto evidenziare in un video, sottolineando come l'Italia stia "tracciando la rotta in Europa e spiegando che questa flessibilità permetterà di stanziare 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare il caro bollette".

Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione del Patto UE su immigrazione e asilo, allineando le leggi nazionali alle norme comunitarie in materia di gestione dell'accoglienza, controlli ai confini esterni e procedure di rimpatrio. Novità anche sul fronte giudiziario: il Presidente Sergio Mattarella ha ufficialmente ratificato la grazia a Nicole Minetti, confermando che non sussistono motivi per riconsiderare il provvedimento dopo il parere positivo espresso dalla Procura di Milano. Arriva poi anche l'archiviazione definitiva delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 1993; un verdetto accolto dalla stessa Meloni come "la fine di un capitolo che spazza via ogni ombra", mentre Marina Berlusconi ha commentato la vicenda ribadendo che "quella della giustizia rimane una vera e propria emergenza nazionale".

Compie un passo avanti la strategia energetica con il via libera della Camera alla legge delega sul nucleare; il testo si sposta ora al Senato, dove la maggioranza punta a ottenere l'approvazione definitiva prima della pausa estiva per poi concentrarsi sui decreti attuativi.