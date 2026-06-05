Voucher 100 euro contro il caro energia, il Governo si spacca: slitta il bonus associato alla Social Card

Slitta il voucher da 100 euro per i redditi bassi. L’aiuto, tra le possibili misure allo studio del governo contro il caro energia, ha fatto litigare la maggioranza. Secondo la Lega aiuterebbe solamente le famiglie più fragili mentre il ceto medio continuerebbe a essere colpito dagli aumenti.

È destinato a tornare in soffitta il bonus anti-rincari per i redditi bassi. Il voucher da 100 euro che negli scorsi giorni si pensava sarebbe finito tra le misure del governo contro il caro energia ha fatto litigare la maggioranza. A quanto risulta, ad affossare l'idea è stata sopratutto la Lega, contraria a un intervento che a suo dire lascerebbe il ceto medio a bocca asciutta.

Il voucher in questione consiste in una sorta di buono che si andrebbe a sommare all'importo riconosciuto ai titolari della social card ‘Dedicata a te', ovvero famiglie con Isee inferiore ai 15mila euro. La misura era già circolata mesi fa, in uno dei primi tavoli di Palazzo Chigi sulla crisi energetica, ma è rispuntata fuori negli ultimi giorni, con l'avvicinarsi della data in cui scadrà il taglio delle accise.

Domani sabato 6 giugno, infatti, terminerà l'ultimo sconto sulle componenti fiscali di diesel e benzina, abbassate rispettivamente di 10 e 5 centesimi al litro. Il governo interverrà con un decreto ministeriale, ha fatto sapere il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ma non è ancora chiaro se intenda rinnovare il taglio, modificare l'importo oppure bloccarlo definitivamente.

È possibile che stavolta si decida di optare per le accise mobili, un meccanismo che consente di usare l'extra-gettito Iva ottenuto dai rincari dei carburanti per ridurre l'imposta su benzina e diesel. Molto dipenderà dai calcoli degli uffici ministeriali che in questo momento stanno lavorando agli aspetti più tecnici del provvedimento.

"Si valuterà nelle prossime ore", ha affermato il titolare della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ma il tempo a disposizione è poco. Il decreto dovrà andare in Gazzetta ufficiale entro domani, visto che la domenica non sono previste pubblicazioni.

È quasi certo invece, che il voucher per i meno abbienti non troverà spazio all'interno del provvedimento. L'ipotesi è tramontata dopo le tensioni emerse all'interno della maggioranza. In particolare, la Lega avrebbe opposto resistenza ritenendo lo strumento inutile per una buona fetta di italiani.

Il bonus, pensato come una specie di ampliamento della social card (oggi spendibile solo per beni alimentari di prima necessità), aiuterebbe esclusivamente le famiglie più fragili, quelle con un Isee molto basso. Tutte le altre, il "ceto medio", continuerebbero ad essere penalizzate dagli aumenti di diesel e benzina.

La misura non avrebbe convinto neppure Fratelli d'Italia. Da qui il passo indietro della maggioranza e la decisione di puntare a strumenti diversi per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie.v"In assenza di interventi da parte del governo – avverte però il Codacons – i prezzi di benzina e gasolio torneranno a salire sulla rete, con la verde che raggiungerà in media 1,98 euro al litro, (2,02 euro in autostrada), mentre il diesel si attesterà a 2,10 euro (2,19 euro in autostrada)".

Il mancato rinnovo dello sconto sulle accise porterebbe la benzina a costare 6,1 centesimi in più, il gasolio 12,2 centesimi in più. Ovvero: +3 euro per un pieno di verde, +6,1 euro per un pieno di gasolio, spiega l'associazione. "Un incremento dei listini alla pompa che si verificherebbe proprio nel periodo in cui aumentano gli spostamenti in auto degli italiani, e che avrebbe effetti dirompenti sia sull'inflazione, già salita nell'ultimo mese al +3,2%, sia sui consumi delle famiglie. Per tale motivo riteniamo che nell'attuale situazione di emergenza e considerati i prezzi ancora elevati dei carburanti alla pompa il governo debba proseguire col taglio delle accise come fatto finora, rimandando l'applicazione del meccanismo sull'accisa mobile, che avrebbe un effetto limitato in termini di sconto sul prezzo di benzina e gasolio", concludono.