Governo, centrodestra bloccato sulla legge elettorale, Schlein attacca: “Meloni vuole il Quirinale, è ossessionata dal potere”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Centrodestra in stallo sulla legge elettorale. Ieri sera in via della Scrofa la maggioranza si è riunita per discutere, ancora una volta, dei principali nodi dello Stabilicum e provare a trovare una sintesi. Sul piatto il tema delle preferenze che continua a far litigare Fratelli d'Italia, a favore, con Lega e Forza Italia, contrari. Il testo è atteso in Aula per martedì prossimo ma non sono esclusi rinvii.

Sulle preferenze si consuma anche lo scontro tra Vannacci e Meloni. "Se non vuole perdere completamente la faccia, almeno sulle preferenze nella legge elettorale dia un segnale. Preferenze vere. Senza posizioni bloccate. Senza parlamentari nominati. Senza trucchi e unti dalle segreterie di partito. Tiri fuori gli attributi almeno su questo. Ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa", attacca l'ex generale.

Sullo sfondo i ragionamenti sul Quirinale dopo le dichiarazioni della premier. "Meloni punta al Quirinale. È ossessionata dal potere", commenta Elly Schelin. "Meloni non ha capito qual è il ruolo del presidente della Repubblica che è il garante della costituzione e rappresenta l'unità. Il Capo dello Stato non può essere un capo politico".