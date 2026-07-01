Governo, centrodestra bloccato sulla legge elettorale, Schlein attacca: “Meloni vuole il Quirinale, è ossessionata dal potere”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Centrodestra in stallo sulla legge elettorale. Ieri sera in via della Scrofa la maggioranza si è riunita per discutere, ancora una volta, dei principali nodi dello Stabilicum e provare a trovare una sintesi. Sul piatto il tema delle preferenze che continua a far litigare Fratelli d'Italia, a favore, con Lega e Forza Italia, contrari. Il testo è atteso in Aula per martedì prossimo ma non sono esclusi rinvii.
Sulle preferenze si consuma anche lo scontro tra Vannacci e Meloni. "Se non vuole perdere completamente la faccia, almeno sulle preferenze nella legge elettorale dia un segnale. Preferenze vere. Senza posizioni bloccate. Senza parlamentari nominati. Senza trucchi e unti dalle segreterie di partito. Tiri fuori gli attributi almeno su questo. Ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa", attacca l'ex generale.
Sullo sfondo i ragionamenti sul Quirinale dopo le dichiarazioni della premier. "Meloni punta al Quirinale. È ossessionata dal potere", commenta Elly Schelin. "Meloni non ha capito qual è il ruolo del presidente della Repubblica che è il garante della costituzione e rappresenta l'unità. Il Capo dello Stato non può essere un capo politico".
Von der Leyen: "Da oggi via i dazi a prodotti industriali Usa, impegno mantenuto"
"Oggi l'Ue elimina i dazi sulle importazioni di prodotti industriali statunitensi. Si tratta di una buona notizia per il commercio transatlantico. Maggiore prevedibilità. Maggiore scelta. Prezzi più vantaggiosi per le imprese e i consumatori dell'Ue. È un impegno mantenuto nell'ambito della dichiarazione congiunta Ue-Usa e un promemoria del fatto che il rapporto transatlantico rimane il più prezioso al mondo. Continuiamo a rafforzarlo", lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Centrodestra ancora bloccato sulla legge elettorale. Si continua a discutere sulle preferenze, con FdI a favore, Lega e FI contrari. Sul tema Vannacci incalza la premier: "Se Meloni non vuole perdere la faccia dia un segnale". Sullo sfondo il dibattito su un "presidente della Repubblica di destra" auspicato da Meloni. Elly Schlein attacca: "È ossessionata dal potere".