Governo Meloni, centrodestra prova a superare la crisi sulla legge elettorale, tensioni con il Quirinale per la grazia a Roggero: news in diretta

Il giornalista britannico Mark Covell ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza alla scuola Diaz, dove nel luglio 2001 venne picchiato fino a mandarlo in coma per 14 ore: "Mi fu detto che non ero un giornalista, che ero un black bloc e che loro i black bloc li avrebbero ammazzati". Quei poliziotti "rimasero ai loro posti, e spesso vennero promossi, prima di essere condannati".