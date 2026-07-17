Governo Meloni, centrodestra prova a superare la crisi sulla legge elettorale, tensioni con il Quirinale per la grazia a Roggero: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il voto sulla legge elettorale. Il centrodestra ha superato l'ostacolo dell'approvazione con il voto segreto, ma resta profonda la rottura dopo la bocciatura dell'emendamento di FdI sulle preferenze. La maggioranza per adesso può rinviare la questione – al Senato si tornerà a parlare di preferenze, ma dovrebbe avvenire dopo la pausa estiva – e concentrarsi su una causa comune: la richiesta di grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per omicidio. Il presidente Mattarella ha già convocato il ministro Nordio per ricordargli che la grazia è una facoltà esclusiva del Quirinale.
Chi sono i leader più apprezzati dagli elettori: la classifica
Nei sondaggi politici Giorgia Meloni è ancora la leader di partito con il gradimento più alto, anche se in calo. Lo mostra la nuova rilevazione di Bidimedia. Nel campo largo, Giuseppe Conte si piazza leggermente davanti ad Elly Schlein. Ecco la classifica completa.
Il racconto di Mark Covell, giornalista quasi ucciso alla Diaz, 25 anni dopo: "Volevano ammazzarci, poi furono promossi"
Il giornalista britannico Mark Covell ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza alla scuola Diaz, dove nel luglio 2001 venne picchiato fino a mandarlo in coma per 14 ore: "Mi fu detto che non ero un giornalista, che ero un black bloc e che loro i black bloc li avrebbero ammazzati". Quei poliziotti "rimasero ai loro posti, e spesso vennero promossi, prima di essere condannati".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo la crisi sulla legge elettorale
Dopo che la Camera è riuscita ad approvare la legge elettorale, ora passata al Senato, la maggioranza di centrodestra può tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi su altro. La battaglia emersa ieri è quella per la grazia a Mario Roggero, gioielliere condannato per omicidio per aver ucciso due persone che lo avevano rapinato. Sul tema, però, è subito intervenuto il Quirinale per ricordare i paletti: solo il Colle può prendere l'iniziativa sulla questione, e non ha intenzione di farsi spingere dal governo.