Meteo, è la fine della terza ondata di caldo: temperature giù di 10 gradi e temporali, le previsioni di Abelli

Le previsioni meteo di Simone Abelli per Fanpage.it: “L’ondata di caldo degli ultimi giorni vicino a una svolta: da domenica 19 luglio cominceranno a scendere le temperature soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche, ed entro la metà della prossima settimana potrebbero calare anche di 10 gradi. In arrivo anche temporali”.

Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva la svolta che metterà fine – almeno per il momento – alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica 19 luglio ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al Nord e poi al Centro Sud diminuiranno anche di 10 grandi entro la metà della prossima settimana complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal Nord Atlantico.

Sono queste le previsioni meteo di Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, che a Fanpage.it ha spiegato cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni, quando l'ondata di caldo degli ultimi giorni, con punte fino a 45 gradi, lascerà il passo a temperature più fresca e ad una fase temporalesca accompagnata anche da fenomeni intensi.

Quando caleranno le temperature: giù di 10 gradi nelle zone interne

"Fino a sabato 18 luglio la situazione rimarrà la stessa di questi giorni, addirittura al Centro Sud potrebbero esserci degli ulteriori rialzi delle temperature, specialmente nelle zone interne e sulle isole, dove si supereranno i 40° – ha spiegato Abelli -. Al Nord, le temperature saranno più contenute, ma comunque sempre sopra la media, anche se da sabato cominceranno ad arrivare i primi temporali sulle Alpi e al Nord-est, dove si avrà già una leggera flessione delle temperature, ma ancora non si tratterà del calo vero e proprio, che comincerà alla fine del weekend".

Per Abelli, però, non sarà un calo drastico delle temperature, nel senso che "torneranno all'inizio della settimana su valori normali per il periodo. Da lunedì 20 luglio cominceranno a calare al Nord e sulle regioni adriatiche e a seguire, a metà settimana, con l'arrivo di nuclei di aria più fresca, caleranno definitivamente un po' dappertutto", ha precisato, aggiungendo che "le ultime regioni che vedranno temperature sopra la media a metà settimana, parliamo quindi di mercoledì 22 luglio, saranno le Sicilia e la Sardegna, un po' più tagliate fuori dalle correnti fresche".

Il calo sarà comunque sensibile. "Inizialmente le temperature torneranno nella media, con valori che magari adesso vanno dai 31 ai 38° e che si porteranno verso i 28-32°. Quindi un calo di di 4-6 gradi. Poi a metà settimana, con l'arrivo di impulsi più freschi, l'alta pressione che c'è adesso verrà indebolita e smantellata gradualmente dalle correnti settentrionali che trasportano aria dal Nord Atlantico. Il che farà sì che entro mercoledì si passerà da valori sui 28-32 gradi a 25/30°, quindi sotto la media stagionale, in particolare sulle regioni di Nord Est e il settore adriatico. Questo vuol dire che tra la situazione attuale e la metà della prossima settimana, tra mercoledì, giovedì e venerdì prossimi, la differenza delle temperature in alcune zone, soprattutto quelle interne del centro sud, sarà anche dell'ordine di 10° o oltre".

Non solo fresco, tornano su gran parte dell'Italia i temporali

Ma naturalmente – ha continuato Abelli – "non non andrà tutto liscio, nel senso che questo cambiamento comporterà anche il passaggio di fasi piovose con dei temporali. Si tratterà di brevi fasi temporalesche, che accompagneranno quest'aria che viene da Nord, e le regioni più colpite, almeno da quello che si vede nei modelli, dovrebbero essere, oltre alle Alpi centro-orientali, il Nord Est e le zone adriatiche, quindi laddove l'aria fresca andrà a colpire di più. Saranno fasi temporalesche di breve durata, ma ciò non toglie che potranno verificarsi dei fenomeni anche intensi dovuti al contrasto termico".

Quando arriverà la prossima ondata di caldo

Dobbiamo aspettarci altre ondate di caldo nelle prossime settimane?. Per Abelli la risposta è facile: "Siamo ancora a metà estate, quindi manca ancora la fine di luglio e tutto agosto, per cui io mi aspetto una ulteriore risalita delle temperature e non escludo un ritorno anche dell'anticiclone africano. Potrebbe esserci una risalita delle temperature già nel weekend 24-26 luglio ma meglio stare cauti, nel senso che non non abbiamo ancora nessuna certezza sulla sugli scenari".