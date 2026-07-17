Sondaggi politici, Conte davanti a Schlein nella gara tra i leader: in classifica anche La Vardera

Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia è ancora il primo partito, e il Partito democratico si piazza ampiamente davanti al Movimento 5 stelle. Nella classifica dei leader, però Giuseppe Conte supera di poco Elly Schlein. Nella classifica anche Roberto Vannacci, ancora piuttosto lontano dal vertice, e Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente.

Con l'approvazione della legge elettorale alla Camera, si avvicina al termine una riforma elettorale che potrebbe costringere, tra le altre cose, le coalizioni a inserire nella scheda il nome del candidato o della candidata presidente del Consiglio. Così, nei prossimi mesi diventerà sempre più importante capire quali siano i leader politici che attirano i maggiori consensi, che sono più conosciuti e che ispirano più fiducia negli elettori.

Il nuovo sondaggio politico realizzato da Bidimedia e pubblicato in anteprima da Fanpage.it misura non solo la performance dei partiti – con Fratelli d'Italia in difficoltà, Futuro nazionale in crescita e la Lega in crollo, tra le altre cose, ma anche quella dei loro esponenti di spicco.

Centrodestra in crisi, vola Futuro nazionale

Fratelli d'Italia è al 26,9%. Un risultato decisamente basso, che mostra tutte le difficoltà del centrodestra in questo momento. Anche perché Forza Italia regge al 7,2%, ma la Lega crolla al 4,9%. Il partito di Matteo Salvini, vicino ai minimi storici, scende anche al di sotto della soglia del 5%.

La coalizione di centrodestra attuale, che include anche Noi moderati (0,7%), oggi stando al sondaggio raccoglierebbe appena il 39,7% dei voti. Una somma che renderebbe davvero difficile competere per la vittoria alle elezioni nel 2027.

Come è noto, molti dei problemi della maggioranza nascono da Futuro nazionale: il partito di Roberto Vannacci è al 6,7%. Nei sondaggi politici, insomma, ha già superato ampiamente la Lega e sembrerebbe poter mettere nel mirino anche Forza Italia. Anche se più di un osservatore si chiede se i risultati dei vannacciani alle urne saranno gli stessi che ottengono nelle dichiarazioni di voto, per il momento è impossibile ignorare l'ascesa verticale di Fn.

Intanto il Partito democratico è al 21,5%, e a una certa distanza segue il Movimento 5 stelle all'11,4%. Alleanza Verdi-Sinistra prende il 6,5% – superata di due decimi da Futuro nazionale. Il campo largo unendo anche Italia viva (2,1%) e +Europa (1%) arriverebbe quindi al 42,5%. Subito sopra la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza con la nuova legge elettorale.

Ci sono poi diversi schieramenti che non si piazzano nelle due coalizioni. Il principale è Azione di Carlo Calenda, stimato al 2,8%. Ma ci sono anche Sud chiama Nord di Cateno De Luca e il nuovo Schierarsi di Alessandro Di Battista (1,3%). In più, nel sondaggio esordisce Controcorrente di Ismaele La Vardera con l'1%.

La gara tra i leader politici: chi è più popolare

Nella gara di popolarità tra i leader politici, Giorgia Meloni è ampiamente davanti ai concorrenti. È sia la più conosciuta (dal 99% degli elettori) sia quella con il grado di fiducia più alto, al 36%.

Sotto la presidente del Consiglio c'è un ex premier: Giuseppe Conte è conosciuto dal 95% degli elettori e, tra questi, ha la fiducia del 30%. Un dato che il M5s potrebbe rivendicare in vista delle prossime elezioni. A seguire c'è Elly Schlein con il 28% di fiducia e l'89% di conoscenza.

Al quarto posto si piazza Carlo Calenda con il 25%. Subito sotto Nicola Fratoianni, conosciuto dal 76% e con una fiducia ‘pari merito' al 25%.

In classifica esordisce anche Ismaele La Vardera, leader del movimento siciliano Controcorrente, che solo il 32% di conoscenza ma, nell'elettorato che lo conosce, ottiene una fiducia del 22%. Subito sopra Alessandro Di Battista con il 23% (su una conoscenza del 69%) e Roberto Vannacci (con lo stesso 23% ma un grado di conoscenza dell'81%).