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Caparezza cancella gli incontri dei fan per motivi di salute: “Un problema mi costringe a controlli immediati”

Caparezza annulla incontri a Modena e Catanzaro – che sarà recuperato – per controlli urgenti di salute. Il rapper non chiarisce se legati ad acufene e ipoacusia.
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A cura di Redazione Music
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Caparezza – ph Albert D’Andrea
Caparezza – ph Albert D’Andrea

Caparezza ha dovuto cancellare gli ultimi due incontri con i propri fan a Modena e Catanzaro a causa di problemi di salute. Lo ha comunicato lui stesso su Instagram, dove ha annunciato di doversi tirare indietro a causa di un problema che lo costringe a controlli immediati. Il cantante non ha specificato di quale problema di salute si tratti né se i controlli abbiano a che fare con l'acufene e l'ipoacusia con cui convive da anni e che sono diventate parte della sua musica e dei suoi testi, come successo anche per il suo ultimo album "Orbit Orbit", considerato dalla critica come uno dei migliori album italiani del 2025.

Il messaggio di Caparezza

Caparezza, quindi, ha cancellato l'impegno previsto ieri 30 marzo all’Arena – Spazio Culturale di Modena e anche quello di oggi 31 marzo all’Auditorium IIS “E.FERMI” di Catanzaro: "Mi spiace amici di Modena e Catanzaro ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l’appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido nella vostra comprensione" ha scritto il rapper di Molfetta. Gli alunni calabresi hanno anche creato un video messaggio social per Caparezza, avvisando dell'impegno cancellato e facendo l'in bocca al lupo al cantante.

L'evento di Catanzaro è rinviato

Nel video i ragazzi del Fermi hanno specificato che l'evento non è stato annullato, ma sarà riprogrammato in una nuova data: "E non vediamo l'ora di poterlo vivere quando sarà possibile. Ci vediamo quando avremo più notizie". Caparezza aveva voluto un secondo giro di incontri con i propri fan dopo l'ottimo riscontro che aveva avuto il firmacopie di lancio di "Orbit Orbit". Il cantante soffre da anni di acufene, un'alterazione nel sistema uditivo o neurologico che comporta la percezione di suoni in assenza di una fonte sonora esterna. E a questo si è aggiunta anche l'ipoacusia, ovvero la riduzione parziale o totale della capacità uditiva.

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