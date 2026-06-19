Il Giubileo di Vasco Rossi nel 2027: dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma per oltre 500 mila persone

Vasco Rossi annuncia il suo Giubileo a giugno 2027: 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma per i 50 anni di carriera, la residency negli stadi più lunga nella storia dei concerti in Italia. Ospiterà oltre 500 mila persone.

Vasco Rossi, Giubileo 2027

I 50 anni di carriera di Vasco Rossi, che cadranno nel 2027, verranno celebrati con una residency allo stadio Olimpico di Roma. Dopo le voci degli scorsi mesi, in cui il rocker di Zocca era alla ricerca di un luogo abbastanza grande da poter accogliere 500mila persone, la scelta è ricaduta sulla struttura romana, che ospiterà 10 concerti. Infatti, a ridosso della fine del tour Vasco Live 2026, sono state già annunciate le 10 date di giugno 2027: saranno il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25.

La scelta di 10 appuntamenti allo stadio Olimpico di Roma che possa accogliere più di 500mila persone

Vasco Rossi ha tenuto anche a sottolineare i motivi per cui l'unico appuntamento per il 2027 si è trasformato nella più lunga residency in uno stadio mai realizzata in Italia. Sul suo profilo Instagram infatti, ha scritto: "[Voglio] trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità". Prima dell'appuntamento nel 2027, Vasco Rossi deteneva già il record per la più lunga residency negli stadi, con il Vasco Live 2024.

Sarà la residency negli stadi più lunga in Italia

In quell'occasione, il cantante si era esibito in 7 concerti allo stadio San Siro di Milano nel giugno 2024. E prima ancora, nel 2019, erano state 6 le esibizioni consecutive sempre allo stadio San Siro di Milano. La scelta di Vasco Rossi e dei 10 concerti allo stadio Olimpico di Roma permetterà, già nei prossimi giorni, al pubblico di accedere all'acquisto dei biglietti attraverso un sistema di prelazione già utilizzato dal rocker in passato.

Come acquistare i biglietti per il Giubileo di Vasco Rossi nel 2027

Infatti, i membri del suo fanclub ufficiale, il "Blasco Fan Club", avranno la possibilità, per primi, di accedere all'acquisto di un biglietto per i concerti di giugno 2027 già il prossimo 6 luglio dalle ore 12. La prevendita esclusiva riservata ai titolari di carta Mastercard scatterà invece 2 giorni dopo, l'8 luglio alle ore 12. Infine, sarà aperta la vendita generale solo venerdì 10 luglio, sempre alle ore 12, con i biglietti disponibili sui circuiti TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster.