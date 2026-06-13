La scaletta del concerto di Vasco Rossi all’Olbia Arena, l’ordine delle canzoni

Stasera 13 giugno Vasco Rossi terrà il secondo concerto all’Olbia Arena, il suo ritorno in Sardegna dopo oltre 40 anni. Il rocker di Zocca porterà grandi successi e perle nascoste. Ecco la probabile scaletta.

Vasco Rossi in concerto – ph Marilla Sicilia via Getty Images

Stasera Vasco Rossi terrà il secondo concerto all'Olbia Arena, in Sardegna: il primo è stato un successo enorme di pubblico. È stato uno show speciale, certo lo sono tutti, ma questo un po' più degli altri, visto che il rocker di Zocca ha voluto tornare fortissimamente sull'isola, dove non sempre riescono ad approdare – per problemi logistici – le grandissime produzioni. Erano più di quarant'anni che Vasco non tornava in Sardegna, come ha ricordato alla Nuova Sardegna a cui ha detto che "non è soltanto un piacere, è anche motivo di orgoglio. Arriviamo con l’intera produzione, con Sua Maestà il Palco in tutta la sua grandiosità".

La scaletta del concerto di Vasco Rossi all'Olbia Arena

L'ultima volta che Vasco Rossi era stato in Sardegna risaliva a 43 anni fa, quando si esibì davanti a Tavolara, ai tempi di Bollicine. "La Sardegna ha sempre avuto qualcosa di epico: raggiungerla è complicato, quasi una spedizione. Proprio per questo ogni concerto lì diventa memorabile" ha spiegato Vasco. Il cantante porterà, quindi, il suo nuovo concerto, con l'energia di sempre e una scaletta che spazia dai grandi successi ai pezzi meno popolari a cui Vasco vuole ridare luce.

Ci saranno brani come "Vado al massimo", "Fegato, fegato spappolato", "Ciao", "Lunedì", "Gli spari sopra", "(Per quello che ho da fare) Faccio il militare", "Un mondo migliore" fino alla chiusura con "Albachiara". Ma la Sardegna è speciale anche perché, come racconta Vasco, è a Cagliari che nacque "Vita spericolata": "Eravamo bloccati dalla pioggia davanti a un campo sportivo, non si potevano nemmeno fare le prove e io ero chiuso in macchina. All’improvviso arrivò l’illuminazione: il testo venne fuori di getto". Ecco la probabile scaletta di questo secondo concerto: