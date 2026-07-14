La scaletta del concerto di Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano, l’ordine delle canzoni

Questa sera e domani, allo stadio San Siro di Milano, ritorna in Italia Bruno Mars in concerto con il suo The Romantic Tour. Qui i brani con cui si potrebbe esibire il cantante di “Grenade”.

Bruno Mars, 2026

Stasera e domani, 14 e 15 luglio 2026, il The Romantic Tour di Bruno Mars arriva finalmente in Italia, allo stadio San Siro di Milano dalle ore 21. Il cantante mancava in Italia dal 2017, quando il suo 24K Magic World Tour lo aveva portato a Milano e Bologna. Il nuovo tour, nella sua leg europea, porterà Mars a esibirsi con 6 spettacoli allo stadio Wembley di Londra, prima di ritornare negli Stati Uniti e poi proseguire il tour internazionale tra Canada, Messico e Giappone.

Oltre 90 date in tutto il mondo e che si chiuderanno con il mini-tour finale in Giappone hanno reso il The Romantic Tour di Bruno Mars uno dei tour con più ticket venduti nella storia. Basta pensare che, nelle prime 24 ore di messa in vendita dei biglietti, è stato stabilito il record per più ticket venduti nel day one: oltre 2,1 milioni, che hanno "costretto" la produzione di Mars ad allargarsi dai 40 concerti iniziali ai 70, per poi passare a 90. Mars ha raddoppiato anche la data allo stadio San Siro, originariamente pensato solo per il 14 luglio.

Durante il suo tour, il cantante di "Treasure" viene accompagnato da Andersoon .Paak, con cui ha formato il duo Silk Sonic, tra i progetti più premiati ai Grammy 2022, e in questa leg europea sarà possibile osservare dal vivo anche Victoria Monet. Una scaletta di oltre 30 brani che spazia nel vasto repertorio del cantante, diviso in 3 set, che spazieranno da "24K Magic" a "Die with a smile", il brano in collaborazione con Lady Gaga. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bruno Mars nel concerto allo stadio San Siro di Milano, già osservati durante le date del The Romantic Tour.

La scaletta del concerto di Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano

Mancano poche ore al ritorno, dopo 9 anni di Bruno Mars in Italia, con il nuovo The Romantic Tour, un viaggio musicale diviso in 3 set e che vedranno la partecipazione sul palco anche di Anderson .Paak e Victoria Monet. Tra i brani più attesi c'è "Just The Way You Are", ma anche il medley composto da "It Will Rain", "Talking to the Moon", "Grenade" e "When I Was Your Man". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bruno Mars nel concerto allo stadio San Siro di Milano.