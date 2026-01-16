Come Bruno Mars ha battuto il record di biglietti venduti in 24 ore nel mondo: 2,1 milioni e sold out a Milano

Bruno Mars, via Comunicato Stampa

Live Nation, organizzatore del "The Romantic Tour" di Bruno Mars che attraverserà Nord America, Europa e Regno Unito, ha annunciato il nuovo record di ticket venduti nelle prime 24 ore. Stiamo parlando di oltre 2,1 milioni di biglietti del tour acquistati dai fan del cantante statunitense, che ha permesso, dopo l'annuncio delle prime 40 date, di aggiungerne altre 30. Saranno quindi 70 gli spettacoli del "The Romantic Tour" di Bruno Mars, e anche in Italia si è creato un piccolo cortocircuito sulla vendita dei biglietti del cantante, con oltre 70mila persone in coda dalle 12 del 14 gennaio scorso. Per questo motivo, tra le date aggiunte al tour, c'è anche la seconda allo stadio San Siro, in cui Mars raddoppia il giorno successivo: il 15 luglio 2026. Un risultato che si lega sicuramente all'assenza in tour, l'ultima volta nel 2017 con il 24K Magic World Tour, quando era arrivato in Italia, toccando Milano e Bologna. Nel frattempo, avrebbe formato con il producer e rapper Anderson .Paak il duo Silk Sonic.

Come sono andate le vendite di Bruno Mars allo stadio San Siro nel 2026

Proprio il duo avrebbe pubblicato nel 2021 uno dei progetti più premiati anche ai Grammy 2022: l'album "An Evening with Silk Sonic" che vincerà il Record of the Year e la Song of the Year con "Leave The Door Open". Un progetto che sicuramente farà parte della scaletta del tour, vista anche la presenza dello stesso Anderson .Paak, ma non solo. Il grande successo per le vendite di Bruno Mars è dato anche dagli ultimi due singoli pubblicati, due collaborazioni internazionali, che gli sono valsi centinaia di milioni di streaming: stiamo parlando di APT. con la cantante k-pop Rosé, ma soprattutto "Die with a smile" con Lady Gaga che l'ha riportato anche in testa alle classifiche Billboard.

Un'occasione troppo ghiotta, anche per il pubblico italiano, di assistere a questi ultimi successi del cantante. Visitando in questo momento Ticketone, tra i rivenditori ufficiali dei biglietti dei suoi concerti a San Siro del prossimo 14 e 15 luglio 2026, non è possibile acquistare alcun biglietto. Una visione che ci porta a riflettere sulla possibilità d'apertura di una terza data dopo le prime due sold-out. I tempi potrebbero essere troppo stretti per il 16 luglio, soprattutto valutando la sua successiva destinazione. Infatti Mars aprirà una "residency" allo stadio Wembley di Londra.

Bruno Mars e Taylor Swift, i record e lo scontro in vetta

Dopo le prime due date iniziali del 18 e 19 luglio nell'arena britannica, ieri ne sono state annunciate altre tre: Mars sarà protagonista il 24, 25 e 28 luglio, portando a 5 il conto di concerti nello stadio, prima di volare negli Stati Uniti per la seconda parte della sua leg americana che comincerà il 21 agosto dall'arena di East Rutherford nel New Jersey. Com'è possibile osservare su piattaforme come X e TikTok, è stato piuttosto difficile accedere all'acquisto del biglietto in prevendita su Ticketmaster lo scorso 14 gennaio: e non solo per le oltre 70mila persone in coda. In molti hanno lamentato problemi con la ricezione del codice univoco. Ma questo non ha impedito a oltre 100mila persone di acquistare un biglietto per la doppia data allo stadio San Siro di Milano.

Ma perché parliamo di record per Bruno Mars? I 2,1 milioni di biglietti venduti in 24 ore lo rendono l'artista con più ticket venduti sulla piattaforma Live Nation, e in generale al secondo posto dietro i 2,4 milioni di Taylor Swift per il suo "The Eras Tour", promosso da AEG Presents, un'azienda rivale. Dietro Swift e Bruno Mars, arriva Robbie Williams con il suo "Close Encounters Tour" del 2005 in cui erano stati venduti 1,6 milioni di biglietti nelle prime 24 ore. Chiudono la top 5, rispettivamente con 1,5 e 1,4 milioni di ticket venduti gli AC/DC con il "Power Up Tour" e gli Oasis con il loro reunion tour.