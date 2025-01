Testo, traduzione e significato di APT. di Rosè e Bruno Mars: cosa c’entra un gioco alcolico

video suggerito

Lo scorso 6 dicembre veniva pubblicato Rosie, il primo album da solista di Rosé, ex membro del gruppo k-pop Blackpink. Un progetto presentato anche da una collaborazione internazionale, la prima per la cantante sudcoreana, con Bruno Mars nel singolo Apt., uscita lo scorso 17 ottobre. Abbreviazione di "appartamento" in coreano, dal termine apateu, si riferisce a un gioco alcolico molto popolare nel Paese. Risultato? Quasi un miliardo di stream su Spotify in meno di 4 mesi, ma anche il primo posto nella classifica Global di Spotify: Rosè è quindi diventata la prima autrice k-pop a raggiungere la vetta di questa classifica. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

Il testo di Apt.

채영이가 좋아하는 랜덤 게임

랜덤 게임

Game start

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

Kissy face, kissy face

Sent to your phone, but

I’m tryna kiss your lips for real (Uh-huh, uh-huh)

Red hearts, red hearts

That’s what I’m on, yeah

Come give me somethin’ I can feel, oh-oh, oh

Don’t you want me like I want you, baby?

Don’t you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

It’s whatever (Whatever), it’s whatever (Whatever)

It’s whatever (Whatever) you like (Woo)

Turn this 아파트 into a club (Uh-huh, uh-huh)

I’m talkin’ drink, dance, smoke, freak, party all night (Come on)

건배, 건배, girl, what’s up? Oh-oh, oh

Don’t you want me like I want you, baby?

Don’t you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

Hey, so now you know the game

Are you ready?

‘Cause I’m comin’ to get ya, get ya, get ya

Hold on, hold on

I’m on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I’m on my way

Hold on, hold on

I’m on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I’m on my way

Don’t you want me like I want you, baby?

Don’t you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

La traduzione di Apt.

Il gioco casuale preferito di Chaeyoung

Gioco casuale

Inizio del gioco

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Faccina che dà un bacio, faccina che dà un bacio

Inviata al tuo telefono, ma

Sto provando a baciarti le labbra per davvero (Uh-huh, uh-huh)

Cuori rossi, cuori rossi

È quello che sto facendo, sì

Vieni a darmi qualcosa che posso sentire, oh-oh, oh

Non mi vuoi come io voglio te, tesoro?

Non hai bisogno di me come io ho bisogno di te adesso?

Dormi domani, ma stanotte impazzisci

Tutto quello che dеvi fare è incontrarmi al

Appartamento, appartamento

Appartamеnto, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

È qualunque cosa (Qualunque cosa), sia qualunque cosa (Qualunque cosa)

È qualunque cosa (Qualunque cosa) ti piaccia (Woo)

Trasforma questo appartamento in un club (Uh-huh, uh-huh)

Sto parlando di bere, ballare, fumare, fare cose strane, fare festa tutta la notte (forza)

Salute, salute, ragazza, che succede? Oh-oh, oh

Non mi vuoi come io voglio te, tesoro?

Non hai bisogno di me come io ho bisogno di te adesso?

Dormi domani, ma stanotte impazzisci

Tutto quello che devi fare è incontrarmi al

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Ehi, quindi ora conosci il gioco

Sei pronto?

Perché sto venendo a prenderti, a prenderti, a prenderti

Aspetta, aspetta

Sto arrivando

Sì, sì, sì-sì, sì

Sto arrivando

Aspetta, aspetta

Sto arrivando

Sì, sì, sì-sì, sì

Sto arrivando

Non mi vuoi come io voglio te, tesoro?

Non hai bisogno di me come io ho bisogno di te adesso?

Dormi domani, ma stanotte impazzisci

Tutto quello che devi fare è incontrarmi al

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Ci vediamo al (Uh, uh-huh, uh-huh)

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Ci vediamo al (Uh, uh-huh, uh-huh)

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Ci vediamo al (Uh, uh-huh, uh-huh)

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Il significato di Apt.

Apt. è il singolo della cantante k-pop Rosie in collaborazione con Bruno Mars. Hanno lavorato alla produzione e in fase autoriale al brano Chae Young Park, Christopher Brown, Henry Walter, Michael Chapman, Nicholas Chinn, Omer Fedy, Philip Lawrence e Roget Chalayed. La canzone utilizza un sample degli anni 80: il brano è Mickey di Tony Basil. Il titolo della canzone riprende il termine coreano "apateu", che può essere tradotto con appartamento ma si riferisce a un noto gioco alcolico sudcoreano che consiste nel mettere le mani al centro di un cerchio, mentre qualcuno chiama un numero. A quel punto i giocatori devono essere veloci a spostare le mani al centro e l'ultima in cima è costretto a bere. Nel raccontare a Vogue l'origine del brano, Rosé ha raccontato: "In pratica, eravamo in studio e ho pensato di insegnare ai ragazzi qualche gioco da bere coreano. Dopo esser stati impressionati dal gioco, hanno detto che avremmo dovuto scriverci un brano e così è stato". La cantante ha confessato di aver avuto qualche dubbio sulla possibilità di fare una canzone su un gioco alcolico, ma è stata tranquillizzata dallo staff di Mars. Nel brano viene fatto riferimento anche a un flirt tra due persone mentre si avvicinano grazie al gioco alcolico.