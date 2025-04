video suggerito

Testo, traduzione e significato di Azizam, Ed Sheeran abbraccia la cultura persiana nella nuova canzone Azizam è il primo singolo del decimo album in studio Play di Ed Sheeran, con un chiaro riferimento alla cultura persiana. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Ed Sheeran, via Comunicato Stampa

Si dovrà ancora attendere un po' per il suo nuovo disco Play, che uscirà presumibilmente tra settembre e ottobre 2025, ma Ed Sheeran ha già dato una prima anticipazione di ciò che potrebbe essere uno dei temi principali: il senso di unione tra le culture. Un'anticipazione arrivata grazie ad Azizam, il nuovo singolo pubblicato lo scorso 4 aprile, a cui hanno collaborato Johnny McDaid, ILYA, nome d'arte di Ilya Salmanzadeh e Savan Kotecha. La canzone, un salto temporale nel passato musicale di Sheeran, una ballad up-tempo, ha come origine proprio uno dei producer della canzone, l'autore svedese di origini persiane Salmanzadeh, che come racconta Sheeran in un post su Instagram, lo ha invitato ad avvicinarsi alla cultura persiana: "Ho scritto Azizam dopo che Ilya mi ha suggerito di provare a fare musica ispirata alla sua eredità e cultura persiana. Mi è piaciuto molto il modo in cui molti ritmi, scale, melodie e strumenti erano diversi ma simili alla musica tradizionale irlandese con cui ero cresciuto". Il brano ha raccolto, attualmente, 8,37 milioni di streaming su Spotify. Qui il testo, la traduzione e il significato di Azizam di Ed Sheeran.

Il testo di Azizam

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine

Azizam

I wanna be nowhere but here with you now

I wanna be one in this space

I wanna be tangled and wrapped in your cloud

I wanna be close to your face

Well, tomorrow can wait, freezing time in this place

Till the sun is away, could be like a magnet on me

I don’t care what they say, we can do it our way

And if love’s just a game, then come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine

Azizam

Azizam

Azizam

I wanna get lost in your ocean and drown

I wanna be careless and free

I wanna live here in the moment we’ve found

I wanna be all that you see

Well, tomorrow can wait, freezing time in this place

Till the sun is away, could be like a magnet on me

I don’t care what they say, we can do it our way

And if love’s just a game, then come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancing lights

Be mine, be mine

Azizam

Azizam

Azizam

La traduzione di Azizam

Azizam

Incontriamoci sulla pista stasera

Mostrami come muoverti come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio

Azizam

Voglio essere solo qui con te ora

Voglio essere tutt’uno in questo spazio

Voglio essere avvolto e immerso nella tua nuvola

Voglio essere vicino al tuo volto

Beh, il domani può aspettare, fermiamo il tempo in questo posto

Fino a quando il sole sarà andato, potresti essere come una calamita per me

Non mi importa di ciò che dicono, possiamo farlo a modo nostro

E se l’amore è solo un gioco, allora vieni a giocare

Azizam

Incontriamoci sulla pista stasera

Mostrami come muoverti come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio

Azizam

Azizam

Azizam

Voglio perdermi nel tuo oceano e affogare

Voglio essere spensierato e libero

Voglio vivere qui, in questo momento che abbiamo trovato

Voglio essere tutto ciò che vedi

Beh, il domani può aspettare, fermiamo il tempo in questo posto

Fino a quando il sole sarà andato, potresti essere come una calamita per me

Non mi importa di ciò che dicono, possiamo farlo a modo nostro

E se l’amore è solo un gioco, allora vieni a giocare

Azizam

Incontriamoci sulla pista stasera

Mostrami come muoverti come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio

Azizam

Incontriamoci sulla pista stasera

Mostrami come muoverti come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio

Azizam

Azizam

Azizam

Il significato di Azizam

Azizam è il primo singolo del nuovo album di Ed Sheeran, dal titolo Play, in uscita nel prossimo autunno. La canzone vede la collaborazione dei producer e autori Johnny McDaid, ILYA, nome d'arte di Ilya Salmanzadeh e Savan Kotecha. Proprio ILYA, come raccontato da Sheeran, rappresenta l'origine e l'unione di Sheeran con il brano Azizam e la cultura persiana. Ma cosa significa il termine Azizam? Il termine, che può essere tradotto come "Mia/o cara/o", diventa la reference principale con cui il brano si lega alla cultura persiana, oltre al daf, un tamburo persiano, il santur, uno strumento a corde percosse e il ghatam, un vaso di terracotta comunemente usato come percussione nell'India meridionale. Un brano che celebra l'amore in maniera giocosa, giocando su elementi del passato come "la calamita", che riprende un passaggio di Shape Of You del 2017, ma sopratutto l'utilizzo della festa come sfondo, che circonda i due partner, come quando canta: "Beh, il domani può aspettare, fermiamo il tempo in questo posto, fino a quando il sole sarà alto, potresti essere come una calamita per me. Non mi importa di ciò che dicono, possiamo farlo a modo nostro e se l’amore è solo un gioco, allora vieni a giocare".