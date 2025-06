La scaletta del concerto 2025 di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Ed Sheeran

Questa sera, sabato 14 giugno, Ed Sheeran suonerà allo stadio Olimpico di Roma per il Mathematics European Tour 2025. L'artista inglese ha scelto la Capitale per l'unica data italiana del suo tour europeo che da maggio lo ha portato a suonare le sue canzoni in Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca, dopo aver conquistato il Nord America, il Sud-Est asiatico, gli Emirati Arabi e l'India. La popstar ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, il terzo dopo gli album matematici, appunto, ovvero Sapphire – che ha cori e sitar del leggendario artista indiano Arijit Singh -, che arriva dopo Azizam e Old Phone.

La scaletta del concerto di Ed Sheeran all'Olimpico di Roma

Ed Sheeran porta in concerto i suoi quattro album matematici, ovvero "+" (2011), "X" (2014), "÷" (2017), "=" (2021) e "-" (2023) che lo hanno portato a diventare una delle più grandi popstar di tutti i tempi, grazie a canzoni come Castle on the Hill, Perfect, Shape of You, Photograph, Thinking Out Loud e Bad Habits, tra le altre. Ma Sheeran suonerà anche le tre canzoni che anticipano il suo prossimo album che sarà pubblicato il prossimo settembre, ovvero Play, quindi i fan potranno ascoltare Azizam, Old Phone e Sapphire. Ecco la probabile scaletta del concerto di Roma, basandosi anche su quelle che ha portato in giro pr l'Europa nelle scorse settimane.

Castle on the Hill

BLOW

Shivers

The A Team

Don't

Dive

Opening

Sapphire

Eyes Closed

Give Me Love

Kiss Me

Take Me Back to London / River / Cross me / Peru / Beautiful People / South of the Border / Own It / 2step / I Don't Care

Celestial

Nancy Mulligan

Galway Girl

Thinking Out Loud

Love Yourself (Justin Bieber cover)

Sing

Old Phone

Happier

Photograph

Hearts Don't Break Around Here

Tenerife Sea

Perfect

Bloodstream

Afterglow

You Need Me, I Don't Need You

Azizam

Shape of You

Bad Habits