Traduzione e testo di Eyes Closed, in cui Ed Sheeran piange la scomparsa del suo migliore amico Eyes Closed è la canzone di Ed Sheeran dove parla della perdita del suo migliore amico Jamal Edwards. Ecco il testo e la traduzione della nuova canzone.

Si chiama Eyes Closed il singolo di Ed Sheeran che ha anticipato il suo album "-" (Subtract). Il cantautore inglese, infatti, aveva annunciato l'uscita del quarto album matematico pubblicato lo scorso 5 maggio, un lavoro che scava nel profondo di un periodo molto difficile per lui, con la diagnosi di tumore alla moglie e la morte del suo migliore amico Jamal Edwards: "Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l'album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all'inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l'arte" ha detto parlando di questo lavoro. Ecco il testo e la traduzione della nuova canzone.

Il significato di Eyes Closed

E questa canzone si focalizza sulla perdita di Edwards, benché sia nata prima della suo morte. Era una canzone di perdita, certa, ma è diventata specifica dopo la scomparsa dell'amico, assumendo un significato nuovo, dovendoci tornare per ampliarne il significato: "Every song reminds me you're gone and I feel thе lump form in my throat" canta Sheeran. Ma la canzone cerca in qualche modo di percorrere quel songwriting pop che ha reso Sheeran uno dei fenomeni musicali contemporanei, con la ricerca di hook sempre più importanti nella musica pop contemporanea.

Il cantante ha spiegato così la canzone: "Questa canzone parla della perdita di qualcuno, della sensazione che ogni volta che esci ti aspetti di incontrarlo. Tutto ti ricorda i momenti passati insieme. A volte devi uscire dalla realtà per intorpidire il dolore della perdita, ma certe cose ti riportano indietro.Quando ho pensato a come fare il video musicale di Eyes Closed, mi sono ispirato a film come ‘Harvey', in cui il personaggio principale ha un amico immaginario che è un coniglio gigante che nessuno può vedere. C'è anche un libro che ho letto alle mie figlie in cui la tristezza è rappresentata da una creatura immaginaria. Spesso la tristezza è qualcosa che ti segue in giro, inghiottendo lo spazio in cui ti trovi, e puoi sentirla e vederla, ma nessun altro intorno a te può farlo. Così ho deciso di creare il mio grande mostro blu per il video. Diventa sempre più grande man mano che il video va avanti, finché non occupa tutto ed è l’unica cosa che riesci a vedere, proprio come la tristezza".

Il testo di Eyes Closed

I know it's a bad idea

But how can I help myself?

Been inside for most this year

And I thought a few drinks, they might help

It's been a while, my dear

Dealin' with the cards life dealt

I'm still holdin' back these tears

While my friends are somewhere else

I pictured this year a little bit different when it hit February

I step in the bar, it hit me so hard, oh, how can it be this heavy?

Every song reminds me you're gone and I feel thе lump form in my throat

‘Cause I'm here alonе

Just dancin' with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

Time is movin' so slow

And I don't know what else that I can do

So I'll keep dancin' with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

So I'll keep dancin' with my

Delusion is here again

And I think you'll come home soon

A word brings me right back in

Then it's only me that's in this room

I guess I could just pretend

The colours are more than blue

But I lost more than my friend

I can't help but missin' you

I pictured this month a little bit different, no one is ever ready

And when it unfolds you get in a hole, oh, how can it be this heavy?

Everything changes, nothing's the same, except the truth is now, you're gone

And life just goes on

So I'm dancin' with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

Time is movin' so slow

And I don't know what else that I can do

So I'll keep dancin' with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

So I'll keep dancin' with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

Oh, I keep dancin' with my

They're shutting the bar, they're cleanin' the floor

And everyone is already home

But I'm on my own

Still dancin' with my eyes closed

‘Cause everywhere I look, I still see you

Time is movin' so slow

And I don't know what else that I can do

So I'll keep dancin' with my

[Post-Chorus]

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

Oh, I keep dancin' with my

Eye-eye-eye-eyes

Eye-eye-eye-eyes (Closed)

Eye-eye-eye-eyes

Oh, I keep dancin' with my

La traduzione di Eyes Closed

So che è una cattiva idea

Ma come posso aiutare me stesso?

Sono stato chiuso dentro per la maggior parte di quest'anno

E ho pensato che alcuni drink avrebbero potuto aiutare

È passato un po' di tempo, mia cara

Giocare con le carte che la vita ha distribuito

Sto ancora trattenendo queste lacrime

Mentre i miei amici sono da qualche altra parte

Ho immaginato quest'anno un po ‘diverso quando è arrivato a febbraio

Entro nel bar, mi ha colpito così forte, oh, come può essere così dura?

Ogni canzone mi ricorda che te ne sei andato e sento un groppo in gola

Perché sono qui da solo

Sto solo ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

Il tempo si sta muovendo così lentamente

E non so cos'altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con i miei

L'illusione è di nuovo qui

E penso che tornerai a casa presto

Una parola mi riporta subito dentro

Allora ci sono solo io in questa stanza

Immagino che potrei solo fingere

I colori sono più del blu

Ma ho perso più del mio amico

Non posso fare a meno di sentire la tua mancanza

Ho immaginato questo mese un po' diverso, nessuno è mai pronto

E quando si apre finisci in un buco, oh, come può essere così pesante?

Tutto cambia, niente è più lo stesso, tranne che la verità ora è che te ne sei andato

E la vita continua

Quindi sto ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

Il tempo si sta muovendo così lentamente

E non so cos'altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con il mio

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

Chiudono il bar, puliscono il pavimento

E tutti sono già a casa

Ma sono da solo

Continuo a ballare con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

Il tempo si sta muovendo così lentamente

E non so cos'altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con il mioOcchio-occhio-occhio

Occhio-occhio-occhio (chiuso)

Occhio-occhio-occhio

Oh, continuo a ballare con il mio