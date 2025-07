Testo, traduzione e significato di Desire, Robbie Williams e Laura Pausini cantano l’Inno della FIFA

Robbie Williams e Laura Pausini – ph Frank Franklin II

Robbie Williams e Laura Pausini hanno cantato assieme Desire durante la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg, vinta dalla squadra inglese. La canzone, cantata dal vivo per la prima volta al MetLife Stadium di New York proprio prima della partita di calcio, sarà l'inno ufficiale della FIFA e accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo, compreso il Campionato Mondiale FIFA 2026. L'idea di universalità del brano è il motivo per cui è cantata in inglese ma ha anche una parte, quella eseguita da Laura Pausini, in spagnolo, così da parlare a miliardi di persone.

Il testo di Desire di Robbie Williams e Laura Pausini

Dignity for the weak in the arms of the brave

To the ones we lost and the souls they saved

One thing unites us and the best is yet to come

We know who we are and what must be done

Despite the fury, the hope for heights

If the devil arrives, we won't make him wait

Love in slow-mo and it's raging like a fire

You've got the ball and you're driven by desire

Oh-oh-oh

Aim high, fly by

Dеstiny is in front of you (Oh-oh-oh)

It's a beautiful game and the drеam it's coming true (Oh-oh-oh)

One love, one kind

This life is in love with you (Oh-oh-oh)

Your chanches are in the world will run with you (Oh-oh-oh)

Cuando el diablo nos mire, tendremos valor

Apesar de la furia y del rancor

Nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo

No habrá dolor porque ganamos con deseo

Oh-oh-oh

Aim high, fly by

Destiny is in front of you (Oh-oh-oh)

It's a beautiful game and the dream it's coming true (Oh-oh-oh)

One love, one kind

This life is in love with you (Oh-oh-oh)

Your chanches are in the world will run with you (Oh-oh-oh)

Feel the light of seven billion eyes (Oh-oh-oh)

We justify and it's a tie (Oh-oh-oh)

Feel the light of seven billion eyes (Oh-oh-oh)

We justify and it's a tie (Oh-oh-oh)

Dignity for the weak in the arms of the brave

To the ones we lost and the souls they saved.

La traduzione di Desire

Dignità per i deboli tra le braccia dei coraggiosi

A coloro che abbiamo perso e alle anime che hanno salvato

Una cosa ci unisce e il meglio deve ancora venire

Sappiamo chi siamo e cosa dobbiamo fare

Nonostante la furia, la speranza di raggiungere l'apice

Se arriva il diavolo, non lo faremo aspettare

Amore al rallentatore e divampa come un fuoco

Hai la palla e sei guidato dal desiderio

Oh-oh-oh

Punta in alto, vola via

Il destino è davanti a te (Oh-oh-oh)

È un gioco bellissimo e il sogno si sta avverando (Oh-oh-oh)

Un amore, un tipo

Questa vita è innamorata di te (Oh-oh-oh)

Le tue possibilità sono nel mondo, correranno con te (Oh-oh-oh)

Quando il diavolo ci guarda, avremo valore

Sfuggiremo alla furia e al rancore

La nostra legge è amore e arde come il fuoco che vedo

Non avrà dolore perché guadagniamo con desiderio

Oh-oh-oh

Punta in alto, vola via

Il destino è davanti a te (Oh-oh-oh)

È un gioco bellissimo e il sogno si sta avverando (Oh-oh-oh)

Un amore, un tipo

Questa vita è innamorata di te (Oh-oh-oh)

Le tue possibilità sono nel mondo, correranno con te (Oh-oh-oh)

Senti la luce di sette miliardi di occhi (Oh-oh-oh)

Ci giustifichiamo ed è un pareggio (Oh-oh-oh)

Senti la luce di sette miliardi di occhi (Oh-oh-oh)

Ci giustifichiamo ed è un pareggio (Oh-oh-oh)

Dignità per i deboli tra le braccia dei coraggiosi

A quelli che abbiamo perso e alle anime che hanno salvato

Il significato di Desire

La canzone fa riferimenti al calcio, ma cerca di parlare la lingua dell'universalità, espandendo il campo semantico oltre a quello sportivo, come si vede subito, fin dai primi versi che recitano proprio: "Dignità per i deboli tra le braccia dei coraggiosi a coloro che abbiamo perso e alle anime che hanno salvato" e proprio con questi versi, poi, si chiude il brano. È lo stesso Williams a spiegare come nasce questo inno: "Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, i nervi, l'orgoglio e la maestosità di quella sensazione che si prova appena prima del calcio d'inizio". È una canzone che cerca di parlare d'amore, di destino da costruire, con la voglia di una platea globale ("Senti la luce di sette miliardi di occhi").