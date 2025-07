Il Chelsea trionfa al Mondiale per Club contro un PSG irriconoscibile: clamoroso 3-0 dei Blues

Il PSG non è ingiocabile e il Chelsea vince il Mondiale per Club 2025: trionfo per 3-0 della squadra di Maresca sui campioni d’Europa di Luis Enrique. Doppietta di Cole Palmer e gol di Joao Pedro.

Il Paris Saint-Germain non è ingiocabile e il Chelsea vince il Mondiale per Club 2025: trionfo per 3-0 della squadra di Enzo Maresca sui campioni d'Europa di Luis Enrique con una prestazione di altissimo livello sia dal punto di vista tecnico che tattico, oltre che atletico. Decidono una doppietta Cole Palmer e un gol di Joao Pedro nel primo tempo.

Dopo la vittoria della Conference League, i Blues si aggiudicano la prima edizione del nuovo trofeo FIFA al MetLife di East Rutherford e mettono alle corde il PSG in maniera assolutamente inaspettata con un primo tempo clamoroso.

Palmer e Joao Pedro demoliscono il PSG: trionfo Chelsea

Il Chelsea ha provato a indirizzare il match fin da subito con una grande organizzazione tattica e con un pressing feroce nei confronti del PSG. A sbloccare il match è un errore di Nuno Mendes, che sbaglia il posizionamento e si fa scappare alle spalle Malo Gusto: il terzino dei Blues si accentra e prova a calciare, la palla viene rimpallata da Beraldo e arriva sul mancino di Cole Palmer, che piazza sul secondo palo a giro e porta a sorpresa avanti gli inglesi.

Il numero 10 del Chelsea è in grande serata e ne fa due in mezz'ora: su un altro errore di Nuno Mendes, Colwill recupera e lancia per l'ex calciatore del Manchester City che aspetta la sovrapposizione di Joao Pedro ma si accentra e calcia ancora di sinistro sul secondo palo dove Donnarumma non può arrivare.

A chiudere i conti è Joao Pedro, che firma il terzo gol in due partite con il club inglese: palla filtrante di Palmer, che l'ex Brighton sfrutta con un pregevole pallonetto e supera Donnarumma.

Chelsea-PSG, il tabellino

RETI: 22′ Palmer (C), 30′ Palmer (C), 43′ Joao Pedro (C)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

CHELSEA(4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, James; Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Maresca.

ARBITRO: Fashani (IRN).