Testo, traduzione e significato di “Boots on the Ground”, Massive Attack e Tom Waits contro la violenza politica

Massive Attack – ph Warren Du Preez

Tom Waits torna con una nuova canzone dopo 15 anni, "Boots on the Ground", e lo fa con la collaborazione dei Massive Attack. La band di Bristol e il cantautore americano si sono uniti per denunciare le guerre interne e esterne, contro l'ICE in America, ma anche contro i politici che li hanno messi per strada. È una condanna contro i soldati che danno la caccia a uomini "neri, cattive e giovani, stupidi e pieni di sperma". Il titolo della canzone è un'espressione che fa riferimento alle truppe effettive impiegate in un territorio. "Boots on the Ground" segna anche il ritorno dei Massive Attack con l'etichetta PIAS ed è la prima canzone della band distribuita dopo la decisione presa dal gruppo di rimuovere la loro musica da Spotify.

Tom Waits – che dopo l'album del 2011 "Bad as Me" si è dedicato soprattutto alla recitazione – ha spiegato che l'idea di questa canzone nasce da lontano: "Molti anni fa accettai un invito dei Massive Attack a collaborare. All’epoca gli inviammo ‘Boots on the Ground'. Il lungo ritardo nella pubblicazione non mi ha mai preoccupato. È certo che oggi come ieri questa canzone è sempre attuale: la follia disastrosa dell’uomo è un ‘banchetto per le mosche'. Per questo la B-side del 12" dei Massive Attack, ‘The Fly', contiene il mio apprezzamento per questo fastidioso insetto alato". La band di Bristol si dice onorata di poter collaborare con lui, definito "un artista della grandezza, originalità e integrità di Tom" e spiega che la canzone denuncia "l’autoritarismo statale e la militarizzazione delle forze di polizia (che) si stanno nuovamente fondendo con la politica neofascista".

Tom Waits – ph Michael Loccisano:Getty Images

Il testo di Boots on the Ground

Big legs dangle from a helicopter hole

Big chug rhythm it’s gotta be now ho!

Brown, mean and young

Dumb and full of cum

What can you use a marine for

This is a fucking ass machine gun war

With your boots on the ground

Boots on the ground

Boots on the ground

Boots on the ground

We trim your hedges, we fight your wars

Wait in the trenches, and we fuck ‘til we’re sore

Boots on the ground

Boots on the ground

Born shiny bullets in an army of ants

Blow that horn, we sleep in our pants

Big titties, big titties

Well we holler and we burn down cities

Boots on the ground

Boots on the ground

Shootin up the town

Stayin in the hole until Jimmy Hoffa is found

With my boots on the ground

Well something goes tink when the cartridge is spent

Where do you think all your cartilage went

Boots on the ground

Boots on the ground

Now who the hell are these federal pricks?

Hiding in the senate like a bloated ass tick

Air conditioned fuckstick loafers

Sittin in a room full of army posters

A coal to a diamond, a vote into law

They Campaign up all the blood they can draw

Mold your world, a soldier’s just clay

How much does every soldier weigh?

Cut you off at the ankles and they throw that away

Boots on the ground

It’s cold and hot, as Satan’s .hoof

Spinning on the world I’m hiding on a roof

I kill a brown man I never ass knew

Choked on spit and then he turned blue

He spattered black blood, he rolled fin out

He died right here I got the pearl from his snout

A puff of gray smoke from the tongue of a cloud

He rotted in the sand and all that they found was his

boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground

All that they found was his boots on the ground, boots on the ground

La traduzione di Boots on the Ground

Grandi gambe penzolano dal portellone di un elicottero

Un ritmo pesante e cadenzato, deve essere adesso, oh!

Marrone, cattivo e giovane

Stupido e pieno di sperma

A cosa può servire un marine?

Questa è una fottuta guerra di mitragliatrici del caz*o

Con i tuoi stivali a terra

Stivali a terra

Stivali a terra

Stivali a terra

Potiamo le vostre siepi, combattiamo le vostre guerre

Aspettiamo nelle trincee e scopiamo finché non siamo indolenziti

Stivali a terra

Stivali a terra

Nati proiettili lucenti in un esercito di formiche

Suona quel corno, dormiamo con i pantaloni addosso

Grandi tette, grandi tette

Beh, urliamo e bruciamo intere città

Stivali a terra

Stivali a terra

Mettendo a ferro e fuoco la città

Restando nella buca finché non ritrovano Jimmy Hoffa

Con i miei stivali a terra

Beh, qualcosa fa "tink" quando il bossolo è vuoto

Dove pensi che sia finita tutta la tua cartilagine?

Stivali a terra

Stivali a terra

Ora, chi diavolo sono questi stronzi dei federali?

Nascosti nel Senato come zecche gonfie del cazzo

Stronzi con i mocassini nell'aria condizionata

Seduti in una stanza piena di poster dell'esercito

Il carbone diventa diamante, un voto diventa legge

Fanno campagna elettorale su tutto il sangue che possono versare

Modellano il tuo mondo, un soldato è solo argilla

Quanto pesa ogni soldato?

Ti tagliano le caviglie e buttano via tutto il resto

Stivali a terra

Fa freddo e caldo come lo zoccolo di Satana

Ruotando sul mondo, mi nascondo su un tetto

Uccido un uomo nero che non ho mai fottutamente conosciuto

Soffocato dalla saliva e poi è diventato blu

Ha sputato sangue nero, ha tirato le cuoia

È morto proprio qui, gli ho preso la perla dal grugno

Un soffio di fumo grigio dalla lingua di una nuvola

È marcito nella sabbia e tutto ciò che hanno trovato sono stati i suoi

Stivali a terra, stivali a terra, stivali a terra

Tutto ciò che hanno trovato sono stati i suoi stivali a terra, stivali a terra.

Il significato della canzone

La canzone ha il punto di vista dei soldati: "Potiamo le vostre siepi, combattiamo le vostre guerre" canta Waits. "Urliamo e bruciamo intere città (…) mettendo a ferro e fuoco la città. Restando nella buca finché non ritrovano Jimmy Hoffa", riferimento al celebre sindacalista americano scomparso nel nulla, per dire che i soldati rimarranno in trincea forse per sempre. Poi c'è il riferimento ai politici: "Chi diavolo sono questi stron*i dei federali? Nascosti nel Senato come zecche gonfie del caz*o. Stron*i con i mocassini nell'aria condizionata, seduti in una stanza piena di poster dell'esercito".

Il video della canzone

Della canzone c'è anche un video musicale che mostra fotografie di un artista chiamato thefinaleye: "Il montaggio ritrae un momento cruciale per l'attuale società americana e arriva all’indomani delle più grandi proteste pubbliche nella storia degli Stati Uniti, incentrate sull’opposizione ai raid dell’ICE, alla militarizzazione delle forze interne e all’autoritarismo statale". La canzone è l'ultimo capitolo dell'attivismo sia di Tom Waits che dei Massive Attack, che da anni si esprimono contro il genocidio palestinese e lo stesso cantante, Robert Dal Naja, è stato arrestato pochi giorni fa a Londra per aver sostenuto un gruppo chiamato Palestine Action.