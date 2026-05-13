A Eurovision 2026 Sal Da Vinci pesca il “Producers’ Choice” in semifinale: non sappiamo la posizione in finale

Alla fine della prima semifinale, Sal da Vinci e coloro che si sono qualificati per la finale hanno pescato a caso in quale metà della serata si esibiranno in finale. Il cantante italiano ha pescato “Producer’s Choice”: ecco cosa significa.

Sal Da Vinci estrae "Producers’ choice" all’Eurovision 2026

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Alla fine della prima semifinale che si è svolta martedì 12 maggio, sono state sorteggiate le uscite per la finale e Sal Da Vinci ha pescato dal bussolotto il "producers' choice". Ma cosa significa per il cantante italiano? Alla fine della prima serata oltre a scoprire quali sono stati i dieci paesi a qualificarsi per la finale di sabato 16 maggio – che in Italia sarà trasmessa indiretta da Rai 1 – gli artisti hanno estratto a sorte la metà dell'ordine di uscita in cui si esibiranno. I cantanti hanno estratto casualmente tra Prima Metà, Seconda Metà o, appunto, "Producers' Choice" che significa che la posizione del cantante sarà scelta dai produttori dello show. Oltre ai paesi che si sono qualificati, hanno pescato anche Sal Da Vinci e Sarah Engels, rappresentante della Germania.

Dal sorteggio è uscito che nella prima metà dello show di sabato si esibiranno Grecia, Belgio e Serbia, mentre nella seconda metà ci saranno Svezia, Lituania e Polonia. I produttori dello show sceglieranno la posizione di Italia, Germania, Israele, Finlandia, Moldavia, Croazia. A completare la composizione della finale sarà il risultato della seconda semifinale che si terrà giovedì 14 maggio, sempre alla fine delle esibizioni e sempre nel dietro le quinte della Wiener Stadthalle di Vienna. L'ordine di esibizione della finale verrà annunciato nelle prime ore del mattino di venerdì, quando il team di produzione avrà fatto le proprie scelte. Bisognerà aspettare qualche giorno, quindi, per sapere a che ora andrà in onda l'esibizione di Sal Da Vinci che sul palco austriaco ha portato un vero e proprio matrimonio ballato.

Sal Da Vinci sul palco di Eurovision – ph Alma Bengtson:EBU

Sono 13 i bussolotti con questa opzione che i cantanti possono pescare, un modo per permettere agli organizzatori di avere un peso importante sulla scaletta della serata finale, decidendo come comporre il puzzle delle esibizioni. Ma in che modo influisce la posizione dei cantanti sui punteggi finali? È una questione dibattuta tra i fan dell'Eurovision. La BBC, nel 2024, chiese allo statistico Dr. Liam Brierley delle Università di Liverpool e Glasgow di analizzare alcuni dati e il risultato è che "Se le 26 canzoni della finale vengono suddivise (approssimativamente) in quarti, il Dr. Brierley ha anche scoperto che cantare nell'ultimo quarto è il più favorevole e può far salire una canzone di 2,4 posizioni in media. Il secondo quarto è il secondo migliore (…) con un incremento di 1,7 posizioni. Il terzo quarto è il successivo e (…) il primo quarto è, statisticamente, quello in cui troviamo le canzoni con il minor impatto positivo".