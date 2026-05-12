La nuova coreografia di Per sempre sì all’Eurovision 2026: chi sono i ballerini sul palco con Sal Da Vinci

Sal Da Vinci esordirà, stasera 12 maggio 2026, sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026: porterà una nuova coreografia e scenografia di “Per Sempre Sì” curata da Marcello Sacchetta e con la presenza della ballerina Francesca Tocca.

Sal Da Vinci e il suo corpo di ballo, Eurovision 2026

Stasera, giovedì 12 maggio 2026, Sal Da Vinci esordirà all'Eurovision Song Contest 2026 durante la prima semifinale con "Per Sempre Sì". La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026 si trasformerà, come anticipato nelle prove, anche grazie alla nuova scenografia e alla nuova coreografia ideata da Marcello Sacchetta. Sul palco, insieme a Da Vinci e Sacchetta ci sarà anche la ballerina Francesca Tocca, oltre a Mommo Sacchetta, Mirko Mosca e Jhon Cruz.

Una piece teatrale in 4 atti

C'è stata sin da subito grande attenzione alle prove di Sal Da Vinci con la nuova scenografia che porterà sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Infatti, Sal Da Vinci ha deciso di riprodurre sul palco una piece teatrale, in 4 atti, in cui verrà raccontato il giorno del matrimonio. Nel primo atto verranno ripresi i due testimoni che aiutano lo sposo a scegliere il giusto abito, prima di veder comparire Sal Da Vinci con un abito completamente bianco.

La celebrazione del matrimonio e la coreografia di Marcello Sacchetta con Francesca Tocca

Il momento successivo trasporta, come nel video ufficiale della canzone, il cantante in una sala da ballo con un lampadario calato dall'alto. Com'è possibile vedere nelle immagini delle prove, la coreografia prevede alcune acrobazie del corpo di ballo, oltre all'arrivo di Francesca Tocca, la sposa lungo la passerella del palco. Da lì in poi, c'è la celebrazione del matrimonio da parte di Sal Da Vinci dei due "sposi", Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, prima del buio che anticipa l'ultimo atto: il ricevimento nuziale.

L'effetto sorpresa nell'ultimo segmento della canzone

Proprio in quest'occasione, la scenografia prevede un effetto sorpresa con dei fuochi d'artificio proiettati sui led dietro le spalle dei protagonisti sul palco. Prima della chiusura del brano con l'iconica coreografia, con l'indice che punta alla posizione dell'anello nuziale sul dito medio, con cui si conclude la canzone.