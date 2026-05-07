Sal Da Vinci impressiona nelle prove all’Eurovision 2026: “Per sempre sì” è un matrimonio in 4 atti

Sal Da Vinci si è esibito con la prima prova sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 con la sua “Per Sempre Sì”: la sorpresa dei quattro atti e il matrimonio celebrato dal cantante.

Sal Da Vinci, Eurovision 2026

Alle 13:30 si sono svolte le prime prove di Sal Da Vinci nell'arena della Wiener Stadthalle di Vienna, dove si terrà l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. Dopo le anticipazioni sul cambio di coreografia da parte di Marcello Sacchetta e sulla presenza della ballerina Francesca Tocca nel corpo di ballo dell'autore di "Per sempre sì", arrivano le prime indiscrezioni sulla prova avvenuta poche ore fa. L'esibizione si trasformerà in un trionfo del teatro, luogo in cui Sal Da Vinci ha costruito la sua carriera; il cantante, infatti, porterà in scena uno spettacolo in quattro atti.

Un'esibizione in 4 atti che racconta il giorno del matrimonio

Come riportato da alcune fonti che hanno assistito all'esibizione, tra cui il portale 12points ed EuroFestival Italia, l'immaginario del brano, il giorno del matrimonio, sarebbe stato ricreato nella scenografia e nella coreografia a Vienna. Nelle battute iniziali, due testimoni aiuterebbero lo sposo a scegliere l'abito giusto per il grande giorno, prima di veder comparire sul palco il cantante, vestito con un completo bianco moderno. Secondo le indiscrezioni, l'abito sarebbe stato realizzato appositamente per l'interprete di "Per sempre sì" da uno stilista napoletano.

Sal Da Vinci e la celebrazione del matrimonio sul palco di Eurovision Song Contest 2026

Il momento successivo sposterebbe l'azione in un nuovo ambiente: una sala da ballo con un lampadario calato dall'alto. Particolare attenzione è stata rivolta alla coreografia (curata da Marcello Sacchetta), che prevederebbe alcune acrobazie da parte del corpo di ballo, ma soprattutto l'arrivo della sposa lungo la passerella del palco. Il terzo atto consiste nella celebrazione del matrimonio da parte di Sal Da Vinci, un segmento presente anche nel video ufficiale del brano. Infine, il buio calerebbe sul palco della Wiener Stadthalle prima dell'ultimo atto: il ricevimento nuziale.

Gli apprezzamenti del pubblico presente per le capacità canore di Sal Da Vinci

Questa scena conterrebbe anche l'effetto a sorpresa dei fuochi d'artificio proiettati sulla scenografia alle spalle dell'artista. Proprio durante questo segmento, sembrerebbero essere emersi i commenti più entusiasti da parte degli appassionati presenti, e non solo per l'impatto visivo. Sono stati registrati, infatti, numerosi apprezzamenti sulla grande abilità vocale del cantante napoletano, in particolare nell'acuto finale. Questa è la prima delle due prove che Sal Da Vinci farà prima dell'esibizione in semifinale di martedì 12 maggio: la prossima è prevista per sabato 9 maggio, alle 13:30.