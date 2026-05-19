Gli Aqua si separano dopo più di 30 anni, la band di Barbie Girl: “Momento giusto per l’addio”

Gli Aqua hanno annunciato lo scioglimento dopo quasi trent’anni di carriera. In un post condiviso sui social insieme al logo della band, il gruppo di Barbie Girl ha scritto: “Cari tutti. Dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli AQUA come band live. Gli AQUA sono stati una parte enorme delle nostre vite e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere molto più di quanto avessimo mai osato sognare”.

L'annuncio della separazione

Il messaggio prosegue: “Abbiamo viaggiato in tutto il mondo innumerevoli volte, incontrato persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre. Quando si sta insieme così a lungo, si impara anche a capire quando è il momento di proteggere ciò che si è costruito. Per noi questo sembra il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora forti e mentre l’amore per la musica, per la nostra storia e tra di noi è ancora intatto”.

Infine il gruppo ha voluto ringraziare i fan: “Dal profondo del nostro cuore: grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Grazie per l’amore, l’energia, il supporto e per tutti i momenti condivisi insieme”. E ancora: “Solo amore e gratitudine da parte nostra. Con infinito affetto, Lene, René e Søren”.

La formazione nel 1995 e il successo di Barbie Girl

Gli Aqua si erano formati nel 1995 e nel corso della carriera hanno venduto oltre 33 milioni tra singoli e album in tutto il mondo. Il loro successo più celebre resta Barbie Girl, diventato un fenomeno globale e arrivato al numero uno delle classifiche britanniche nel 1997.

Negli anni successivi il brano è tornato sotto i riflettori grazie alla nuova versione realizzata da Nicki Minaj e Ice Spice per il film Barbie prodotto e interpretato da Margot Robbie, che ha riportato il pezzo fino al quarto posto della classifica UK.

La formazione era composta dalla cantante Lene Nystrøm, oggi 52enne, da René Dif, 58 anni, voce maschile di Barbie Girl, e dal produttore Søren Rasted, 56 anni. Claus Norreen aveva invece lasciato il gruppo già nel 2016 per dedicarsi ad altri progetti.