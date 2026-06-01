Quattro corpi carbonizzati trovati in un’auto nel cosentino: erano migranti che lavoravano come braccianti

Le vittime erano in un’auto parcheggiata all’interno di una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. I corpi appartenevano a quattro migranti, tutti impiegati come braccianti agricoli.

Quattro persone sono state trovate morte carbonizzate in un'auto parcheggiata all'interno di una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. La tragedia si è consumata al chilometro 395, all’interno di un’area IP presente lungo la statale.

Le cause di quanto avvenuto sono ancora da ricostruire nel dettaglio, ma stando a quanto emerso un minivan monovolume è andato improvvisamente a fuoco – a quanto pare non a seguito di un incidente – e i suoi occupanti, rimasti intrappolati nell’abitacolo, sono deceduti. Le vittime sarebbero migranti e avrebbero fatto parte di un gruppo di braccianti agricoli partiti questa mattina dalla Sibaritide alla volta della Piana del Metapontino, nel Materano.

A seguito del rogo il tratto della Statale 106 Jonica interessato dalla tragedia è stato temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, tra il chilometro 394,500 e il chilometro 395,200, nel territorio comunale di Amendolara, in provincia di Cosenza. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, la Polizia Stradale, il personale di Anas e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività necessarie al ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Sono stati proprio i pompieri a scoprire i cadaveri durante le operazioni di spegnimento della vettura.

Gli inquirenti, nel frattempo, hanno acquisito le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza dell'area di servizio. Restano da definire i contorni della tragedia: se inizialmente si era pensato a un incidente o a un'esplosione che avrebbe sorpreso le vittime mentre stavano riposando sotto la pensilina, allo stato attuale nessuna pista è esclusa.