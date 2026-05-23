Scomparsi da Lucca, li trovano morti nell’auto in fondo a una scarpata: a scoprire i corpi un parente

Due anziani coniugi scomparsi a Stazzema (Lucca) sono stati trovati senza vita nella loro auto in una scarpata vicino a casa. Probabile un malore del conducente.

immagine di repertorio

Tragico l'epilogo delle ricerche di Fortunata Moriconi, 88 anni, e del marito Corrado Lorenzi, 87 anni. L'anziana coppia di coniugi è stata trovata senza vita all'interno della loro auto a distanza di un giorno dalla scomparsa. Il mezzo era in fondo a una scarpata profonda decine di metri, nascosta tra la vegetazione.

Gli anziani erano scomparsi giovedì mattina, quando si erano allontanati a bordo dell'utilitaria da Stazzema, piccolo Comune della provincia di Lucca nel quale vivevano. Le ricerche condotte da Soccorso alpino, Carabinieri, Vigili del fuoco e dai corpi specializzati della Guardia di finanza si sono rivelate inutili, nonostante la scarpata in cui si trovavano gli anziani era molto vicina al paese.

Per un crudele scherzo del destino a ritrovarli è stato un parente che venerdì 22 maggio si è accorto di qualcosa tra gli alberi, finendo per rinvenire e riconoscere l'auto dei due.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore, e all'altezza di un tornante di una strada è finito fuori dalla carreggiata. Al termine di un volo di decine di metri l'auto è finita nella scarpata sottostante dove è rimasta per giorni. Al ritrovamento l'auto era completamente ribaltata e distrutta e per i coniugi era chiaro che ormai non ci fosse niente da fare.

La posizione del veicolo, unita allo stato in cui si trovava a seguito dell'impatto, ha richiesto una complessa operazione per estrarre i corpi incastrati tra le lamiere. I soccorritori hanno lavorato fino a tarda sera di venerdì, illuminati soltanto dalla torre faro dei vigili del fuoco e operando in costante cordata per mettere in sicurezza il veicolo.

Le indagini sono in corso e l'ipotesi del malore deve ancora essere confermata.