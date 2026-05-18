Incendio improvviso in appartamento a Trieste: donna muore tra le fiamme, 7 intossicati e palazzo evacuato

Il rogo ha avvolto completamente l’appartamento e la donna è stata trovata carbonizzata. Le fiamme hanno generando inoltre una colonna di fumo nero che ha invaso i locali dello stabile intossicando anche alcune persone e costringendo a evacuare l’intero condominio.

immagine di archivio

Incendio mortale nelle prime ore di oggi a Trieste dove una donna di 77 anni è morta tragicamente tra le fiamme divampate nella sua abitazione, al quinto piano di un palazzo tra viale D’Annunzio e piazza Foraggi. La tragedia si è consumata nella primissima mattinata di lunedì 18 maggio quando il rogo ha avvolto completamente l’appartamento, generando inoltre una colonna di fumo nero che ha invaso i locali dello stabile intossicando anche alcune persone e costringendo a evacuare l’intero condominio.

L’allarme è partito intorno alle 8 quando gli altri condomini si sono accorti del fumo nero che aveva invaso gli spazi comuni e le scale ma l’incendio aveva già avvolto l’abitazione della vittima che non ha avuto scampo. Sul posto in poco tempo sono giunte numerose squadre dei vigili che hanno avviato le operazioni di contenimento delle fiamme per evitare che si propagassero alle altre case e contemporaneamente evacuato l’intero palazzo.

Operazioni non facili visto che si tratta di un palazzo di sette piani per una ventina di nuclei familiari, anche con anziani, bimbi piccoli e animali, e molti sono stati sorpresi ancora in pigiama. I residenti sono stati poi assistiti dal personale del 118 intervenuto con diverse ambulanze e per sette di loro è stato disposto il trasporto in ospedale in via precauzione per sintomi da intossicazione connessi all’inalazione da fumo. Fortunatamente però nessuno di loro è stato giudicato grave.

Quando i primi pompieri son riusciti a entrare nell’appartamento da dove si è originato l’incendio, per la 77enne, unica residente, non c’era più nulla da fare. La donna è stata trovata parzialmente carbonizzata a letto dove probabilmente aveva già perso i sensi per il fumo.

Sono in corso le indagini per stabilire l'origine del rogo ma l’ipotesi principale è che le fiamme si siano originate da una sigaretta accesa e caduta a terra in camera da letto. Nell’appartamento annerito dalle fiamme infatti sarebbero stati trovati molti mozziconi di sigarette. I rilievi dei Vigili del fuoco alla fine hanno escluso la presenza di monossido nel resto degli appartamenti e dato il via libera al rientro graduale dei residenti.