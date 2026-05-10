Grosso incendio in carrozzeria a Settimo Torinese: trovata morta una donna durante evacuazione delle case vicine

Durante le operazioni di sgombero delle palazzine e delle abitazioni vicine, invase dal fumo del rogo, i soccorsi hanno trovato il corpo senza vita di una donna. Gli esami dovranno accertare se il decesso fosse precedente e se ci sia un possibile collegamento.

L’intervento per un grosso incendio in una carrozzeria in via Ceres a Settimo Torinese ha portato alla terribile scoperta del corpo senza vita di una donna nella cascina vicina alla struttura. Al momento non è chiara la causa del decesso e se questo sia riconducibile o comunque legato in qualche modo al rogo che ha costretto all’evacuazione anche di una palazzina vicina per il fumo.

Sul posto da ore stanno operando decine di soccorritori tra vigili del fuoco e personale sanitario del 118 di Azienda zero accorsi in zona poco prima delle ore 7:00 di domenica 10 maggio, a seguito della segnalazione dell’incendio. Dalle prime notizie, il rogo pare si sia originato da un grande cumulo di materiale accatastato all’esterno dell’area della carrozzeria che era chiusa. Le fiamme ben presto son andate fuori controllo avvolgendo anche il capannone dell’attività e innescando un’alta colonna nera di fumo visibile da chilometra di distanza. "Questa mattina è scoppiato un incendio in una casa di via Ceres. L’incendio è ancora in corso, sono sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la polizia locale. Si chiede di tenere chiuse le finestre" avverte il Comune di Settimo Torinese

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con varie squadre ma al loro arrivo le fiamme era già altissime e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti a lungo con lo scopo primaria di impedire che l’incendio si propagasse alle case vicine. I pompieri e il personale sanitario contemporaneamente hanno avviato le operazioni di evacuazione di una palazzina vicina condotte a causa del fumo intenso provocato dal rogo che ha investito tuto la zona. Fortunatamente nessuna persona però ha avuto bisogno essere trasportata in ospedale. Proprio durante le operazioni di sgombero degli immobili vicini, però, è stata rinvenuta una donna deceduta.

L’area è stata transennata e isolata anche per i rilievi del caso e per capire l’origine dell’incendio. Dovranno essere gli accertamenti post mortem del medico legale a chiarire le cause del decesso della signora e l’eventuale collegamento con l’incendio. Non è escluso che la dona fosse già morta e che nessuno si fosse accorto di lei.