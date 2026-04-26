India, incendio al motore di un aereo Swiss diretto a Zurigo: sei feriti, volo evacuato sulla pista

L’incidente è avvenuto all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi, dove un Airbus A330-300 di Swiss diretto a Zurigo è stato costretto a interrompere il decollo per un presunto incendio a uno dei due motori: feriti sei passeggeri.

Momenti di panico ieri all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi, dove un Airbus A330-300 di Swiss diretto a Zurigo ha dovuto interrompere il decollo ed è stato evacuato d’urgenza sulla pista. A renderlo noto sono i media svizzeri, mentre quelli indiani – come Times of India, NDTV e Hindustan Times – spiegano che all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un principio d’incendio al motore numero uno durante la fase di decollo. Tale causa al momento non è stata ufficialmente confermata da Swiss.

A bordo dl velivolo si trovavano 228 passeggeri, quattro neonati e i membri dell'equipaggio. Stando a quanto emerso l’aereo aveva già dato inizio alla manovra di partenza quando si sarebbe udito un boato, seguito da una brusca frenata. Alcuni passeggeri, citati dai media elvetici, hanno riferito di aver visto scintille dal finestrino. Su X, un passeggero ha scritto: "Pochi secondi prima del decollo, ho visto delle scintille uscire dal finestrino, dopodiché il pilota ha interrotto il decollo. Siamo rimasti sull’aereo per almeno dieci minuti mentre i vigili del fuoco spruzzavano acqua. Poi, improvvisamente, ci è stato chiesto di scendere dall’aereo". L’uscita è avvenuta tramite gli scivoli d’emergenza; per alcune persone che non potevano utilizzarli sarebbe stata predisposta una scaletta.

Swiss ha comunicato che sei passeggeri sono stati sottoposti a controlli medici, mentre media indiani parlano di sei feriti lievi e riferiscono che l’aeroporto avrebbe dichiarato una full emergency. Il Blick, citando testimoni, afferma inoltre che almeno due donne anziane avrebbero riportato ferite alle gambe durante l’evacuazione. I dati di Flightradar24 mostrerebbero inoltre il velivolo arrestarsi improvvisamente in pista dopo aver iniziato il decollo. Immagini diffuse dai passeggeri e rilanciate sui social mostrano gli scivoli aperti e i viaggiatori radunati sul tarmac dopo l’uscita d’emergenza.

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Swiss ha annunciato l’invio di specialisti tecnici a Delhi per chiarire le cause dell’incidente e verificare l’aeromobile. Parallelamente la compagnia sta lavorando per organizzare la prosecuzione del viaggio dei passeggeri.