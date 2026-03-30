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Il motore dell’aereo scoppia in volo: paura per i 300 passeggeri a bordo. Il video dell’esplosione

Un volo Delta diretto ad Atlanta, negli USA, è rientrato a San Paolo, in Brasile, pochi minuti dopo il decollo per un guasto al motore sinistro. L’Airbus A330-300 ha subito fiamme e scintille, ma è atterrato in sicurezza. Tutti i 272 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio sono illesi.
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A cura di Biagio Chiariello
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Il momento dell’esplosione
Il momento dell’esplosione

Momenti di tensione domenica sera all’Aeroporto Internazionale di San Paolo-Guarulhos, quando un volo Delta Air Lines diretto ad Atlanta è stato costretto a invertire la rotta subito dopo il decollo a causa di un problema al motore sinistro. A bordo si trovavano 272 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio.

Secondo la compagnia, si è trattato di un “problema meccanico”, ma testimoni e video diffusi sui social mostrano scintille e fiamme provenire dal motore sinistro mentre l’aereo staccava le ruote dalla pista. Alcuni media locali, tra cui G1, hanno riportato che il motore sarebbe esploso pochi secondi dopo il decollo, con detriti che hanno creato un principio di incendio nelle vicinanze della pista.

Nonostante la gravità dell’episodio, l’Airbus A330-300 è riuscito a rientrare in sicurezza nello scalo brasiliano. Sul posto erano già pronte le squadre di emergenza ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting), che hanno assistito l’atterraggio e hanno coordinato lo sbarco dei passeggeri. Tutti sono stati accompagnati al terminal in sicurezza; alcuni hanno riportato solo lievi disagi legati allo stress e al fumo.

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Delta ha confermato di non aver registrato feriti gravi e ha sottolineato come la sicurezza di passeggeri ed equipaggio resti la priorità assoluta. “Ci scusiamo per i disagi causati e continueremo a garantire il massimo livello di sicurezza in ogni fase del volo”, ha dichiarato un portavoce della compagnia.

L’incidente ha causato anche ritardi per altri voli in partenza da Guarulhos, secondo quanto riportato dai media locali. L’aeroporto non ha rilasciato immediati commenti ufficiali, mentre la compagnia ha limitato le informazioni ai dettagli essenziali, evidenziando comunque la gestione tempestiva dell’emergenza.

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