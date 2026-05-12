“Lasciate tutto e uscite”: paura su volo Lufthansa ad Atene, 3 persone ferite mentre usano gli scivoli d’emergenza

Un forte odore di cherosene su un volo Lufthansa ha causato un rientro d’emergenza. L’aereo era partito da Atene alla volta di Monaco. Durante le operazioni di evacuazione sono rimasti feriti alcuni passeggeri.

Un forte odore in cabina ha convinto il personale di bordo a tornare indietro per tentare un atterraggio di emergenza che però si è concluso con il ferimento di tre persone. È successo lunedì 11 maggio sul volo Lufthansa partito da Atene e diretto all'aeroporto di Monaco di Baviera.

Poco dopo la partenza, l'equipaggio dell'Airbus A321 ha dichiarato una "situazione di emergenza aerea" a causa di un intenso odore di cherosene in cabina. Come riporta il sito d'informazione tedesco Rtl, le manovre sono state avviate a seguito di un problema a uno dei motori. È stato quindi emesso un allarme incendio e i piloti hanno deciso di tornare all'aeroporto della capitale greca.

Il panico è scattato quando un intenso odore di cherosene ha invaso la cabina, facendo scattare non solo le procedure previste per l'atterraggio di emergenza ma anche quelle di evacuazione che hanno coinvolto i 177 passeggeri e anche i 7 membri dell'equipaggio. Tre persone sarebbero rimaste ferite durante l'evacuazione con gli scivoli.

L'aereo sarebbe atterrato normalmente e avrebbe anche raggiunto autonomamente la posizione di parcheggio, secondo quanto riferito da Lufthansa. Ma, come si vede in alcuni video diffusi sui social, una volta atterrati all'aeroporto internazionale di Atene, sono iniziati i problemi. Il pilota ha dato il via all'evacuazione e gli assistenti di volo hanno invitato tutti i passeggeri ha scendere velocemente senza portare i propri bagagli. "Lasciate tutto, uscite, uscite!", dicono gli assistenti di volo mentre le perone piangono e gridano avvicinandosi alle uscite di emergenza.

Durante queste procedure e la discesa dagli scivoli di emergenza posizionati sui fianchi dell'aeromobile, tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve. La situazione comunque è subito rientrata e in una nota Lufthansa si è scusata con i passeggeri per i disagi causati: "La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio ha sempre la massima priorità", ha affermato.

Attualmente l'aereo è sottoposto ad ispezione da parte dei tecnici. I passeggeri invece sono stati assistiti dal personale di terra e hanno ricevuto nuove prenotazioni per le loro destinazioni.