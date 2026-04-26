Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’uomo che ha sparato alla cena dei giornalisti della Casa Bianca

Le notizie sull'attentato al presidente americano Donald Trump in diretta: Trump è sfuggito a un attentato avvenuto nella serata tra ieri, sabato 25 aprile e oggi, domenica 26. Il presidente stava partecipando a una festa per la libertà di stampa nella lobby dell'hotel Hilton di Washington. A aprire il fuoco, un uomo poi arrestato dalle autorità. Ferito un agente dei servizi segreti. Trump indenne. Gli spari sono esplosi a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del governo. Il presidente e il numero due, JD Vance, sono stati subito evacuati dagli agenti segreti. Nel salone circa 2.600 giornalisti hanno cercato riparo sotto i tavoli e dietro le colonne. Nello stesso luogo nel 1981 rimase ferito in un attentato il presidente Ronald Reagan. Il presunto attentatore è Cole Tomas Allen, 31enne californiano