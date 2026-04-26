Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’uomo che ha sparato alla cena dei giornalisti della Casa Bianca

Le notizie sull'attentato al presidente americano Donald Trump in diretta: Trump è sfuggito a un attentato avvenuto nella serata tra ieri, sabato 25 aprile e oggi, domenica 26. Il presidente stava partecipando a una festa per la libertà di stampa nella lobby dell'hotel Hilton di Washington. A aprire il fuoco, un uomo poi arrestato dalle autorità. Ferito un agente dei servizi segreti. Trump indenne. Gli spari sono esplosi a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del governo. Il presidente e il numero due, JD Vance, sono stati subito evacuati dagli agenti segreti. Nel salone circa 2.600 giornalisti hanno cercato riparo sotto i tavoli e dietro le colonne. Nello stesso luogo nel 1981 rimase ferito in un attentato il presidente Ronald Reagan. Il presunto attentatore è Cole Tomas Allen, 31enne californiano
Il video del blitz per fermare l'attentatore dopo la sparatoria
Le autorità sono intervenute tempestivamente nella sala dell'hotel Hilton di Washington dopo che il 31enne californiano Cole Tomas Allen aveva aperto il fuoco davanti a 2.600 giornalisti e a membri del governo, tra i quali il presidente Donald Trump
Alla cena presenti 2.600 giornalisti. Trump: "Sarà riprogrammata"
Alla cena per la libertà di stampa erano presenti 2.600 giornalisti. Tutti, terrorizzati, hanno cercato riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne di quello che è un luogo simbolico per Washington. Nel 1981, l'allora presidente Ronald Reagan rimase ferito qui in un tentato assassinio. Il presidente Donald Trump, che ancora con lo smoking indosso ha parlato ai giornalisti dopo l'attentato sventato, ha promesso che la serata sarà riorganizzata entro un mese.
Chi è il presunto attentatore fermato nella lobby dell'hotel Hilton
L'aggressore si chiama Cole Tomas Allen, è un 31enne della California. L'uomo è stato identificato in ospedale dopo essere stato colpito da un agente. Allen avrebbe agito da solo e secondo quanto emerso dopo il tentativo di attentato, aveva con sé molte armi, tra le quali diversi coltelli e il fucile poi usato per l'attacco. Si tratterebbe di un ingegnere meccanico laureato alla CalTech, il California Institute of Technology. Sui social è stata diffusa una immagine che lo vede tra i premiati come “insegnante del mese”.
Attentato a Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti
Durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco contro il presidente americano Donald Trump e i membri del governo. JD Vance e il presidente sono stati evacuati subito, mentre i giornalisti hanno cercato riparo tra i tavoli e le colonne della lobby dell'hotel Hilton di Washington. Ferito un agente dei Servizi Segreti, intervenuto per evacuare il presidente americano. Anche l'attentatore, un 31enne californiano, Cole Tomas Allen, è rimasto lievemente ferito, ma grazie al giubbotto antiproiettile se la caverà. Il giovane aveva con sé un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli.