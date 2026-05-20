Radio britannica annuncia la morte di re Carlo III, ma è un errore: “Causato da malfunzionamento del computer”

Una radio dell’Essex ha erroneamente dato l’annuncio della morte di re Carlo III. La stazione si è poi scusata con il re e con gli ascoltatori attribuendo l’errore a un malfunzionamento del computer.

Prima l'annuncio della morte di re Carlo III, poi le scuse. Una radio locale del Sud-Est inglese ha dovuto fare mea culpa dopo aver dato per errore la notizia del decesso del monarca britannico. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio. La radio ha attribuito il falso annuncio a un malfunzionamento del computer.

"La procedura per la morte del Monarca, che tutte le emittenti radiofoniche britanniche tengono pronta nella speranza di non doverla mai utilizzare, è stata attivata per sbaglio martedì pomeriggio, annunciando erroneamente la morte di Sua Maestà il Re", ha scritto su Facebook Peter Moore, direttore di Radio Caroline.

Moore ha citato "un errore del computer verificatosi nello studio principale". Dopo essersi resa conto dell'imbarazzante disguido, la radio dell'Essex si è scusata in diretta e poi sui social media con il re e gli ascoltatori "per il disagio causato".

Nel post non viene specificato quanto tempo è trascorso prima che della scoperta dell'errore, ma l'agenzia di stampa Press Association ha riferito che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, la registrazione della trasmissione di martedì, andata in onda tra le 13:58 e le 17:00, non è disponibile sul sito web dell'emittente.

Fondata nel 1964 per sfidare il monopolio radiotelevisivo della BBC, Radio Caroline in precedenza trasmetteva da navi al largo della costa inglese. Dopo che una legge del 1967 costrinse molte emittenti pirata a chiudere, le trasmissioni continuarono in modo intermittente prima di cessare definitivamente nel 1990.

Il monarca 77enne, che si trovava in visita in Irlanda del Nord insieme alla regina Camilla al momento dell'erroneo annuncio, è in cura per un cancro, che ha rivelato al mondo nel febbraio 2024.

Il protocollo da mettere in atto dopo la morte del sovrano viene definito nei minimi particolari molto tempo prima del decesso. Nel caso di Elisabetta II era stato battezzato "Operazione London Bridge", con la famosa frase "London Bridge is down" usata per annunciare la dipartita della Regina, avvenuta l'8 settembre 2022, al Primo ministro del Regno Unito e a un ristretto numero di funzionari e che ha dato inizio all'esecuzione del piano.

Il nome in codice scelto da Carlo III è invece "Operazione Menai Bridge". In questo caso sarà la Bbc ad avere l’esclusiva per il primo annuncio, ma solo dopo che tutti i Royal, il premier e diversi ministri saranno stati avvertiti telefonicamente.

Il protocollo stabilisce la successione immediata dell'erede al trono, il Principe William, e delinea dieci giorni di lutto nazionale. Per sua espressa volontà, i funerali di Stato si terranno nove giorni dopo la scomparsa.

Come il padre Filippo e la madre Elisabetta, anche Carlo ha scelto le musiche per il rito funebre e ha approvato il percorso che il feretro effettuerà da Buckingham Palace all’Abazia di Westminster.