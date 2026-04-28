Giallo a Trieste, donna trovata morta in casa: indagano i carabinieri, disposta l’autopsia

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Giallo nella tarda serata di ieri in un appartamento di Trieste, dove un'anziana è stata trovata senza vita in circostanze ancora misteriose: il corpo è stato trovato in un edificio di via Gozzi, non lontano dalla stazione ferroviaria, dove i carabinieri del Nucleo rilievi scientifici hanno effettuato un primo sopralluogo fotografando lo stato dei luoghi e prelevando eventuali impronte e tracce. L'obiettivo è fare luce sulle circostanze del decesso, che al momento non sono ancora chiare.

Come spiega Il Piccolo, infatti, sembra che la donna sia stata trovata riversa a terra con tracce di sangue, e che fosse morta da poco. Stando a una prima ispezione esterna della salma non sarebbero emersi segni di violenza, ma ulteriori approfondimenti in tal senso dovranno essere effettuati prossimamente.Da quanto risulta, inoltre, l'appartamento era chiuso, tanto che per entrare è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno forzato la porta. Oltre a loro, al 118 e al medico legale, sono intervenuti diversi equipaggi dei Carabinieri, compreso il Nucleo rilievi scientifici.

La donna avrebbe avuto un'ottantina di anni, viveva da sola e in passato aveva avuto problemi di natura psichiatrica: secondo una prima ipotesi potrebbe essere caduta e aver urtato la testa senza riuscire più a rialzarsi né a chiedere aiuto. "Sapevamo che quella signora aveva dei problemi. La si sentiva urlare – ha riferito a Il Piccolo un condomino -. Mi sembra di aver visto un uomo, anche lui anziano, frequentare l'appartamento".