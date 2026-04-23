Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidio

Una donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Arrestato il compagno della 45enne, sospettato del delitto. Indagini in corso, si ipotizza che il femminicidio sia avvenuto al culmine di una lite domestica.

Ilenia Panzolini.

Una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa ad Amsterdam, la vittima si chiamava Ilenia Panzolini. Il corpo della 45enne, originaria di Montefiascone, in provincia di Viterbo, è stato rinvenuto nella serata di venerdì 17 aprile in un'abitazione a Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt, nella zona est della città.

La polizia di Amsterdam ha arrestato un uomo di 46 anni, sospettato del delitto. A quanto si apprende, si tratterebbe del compagno della donna. Il 46enne è detenuto in isolamento, riferisce l'emittente olandese AT5. I media locali spiegano che non gli è consentito avere contatti con nessuno, a eccezione del suo avvocato.

La polizia ha confermato l'arresto dell'uomo, si legge ancora, ma non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni sul caso. Secondo indiscrezioni non confermate, il 46enne sarebbe stato arrestato poco dopo il ritrovamento del corpo della donna.

Un vicino di casa della coppia avrebbe anche registrato un video in cui si vede l'uomo mentre viene ammanettato, perquisito e portato via su un'auto della Polizia.

In un primo momento la polizia aveva preso in considerazione tutte le ipotesi. Nella mattinata di sabato 17 aprile un portavoce delle forse dell'ordine ha invece riferito che il crimine è probabilmente legato a una lite domestica.

Le indagini sono ancora in corso. La polizia sta conducendo accertamenti, interrogando i testimoni e invitando chiunque abbia informazioni sul caso a farsi avanti.

In media nei Paesi Bassi viene uccisa una donna ogni otto giorni. Nella maggior parte dei casi di femminicidio l'autore del reato proviene dalla cerchia ristretta della vittima, è il partner, l'ex o un familiare.

Alla fine del mese scorso una donna di 40 anni è stata trovata morta nella sua casa in Koninginneweg, ad Amsterdam Sud. Il compagno, un uomo di 39 anni, è stato arrestato come sospettato ed è attualmente in stato di fermo.