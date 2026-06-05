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Colceresa, 92enne trovata morta da sola in un lago di sangue: Procura Vicenza apre inchiesta per omicidio colposo

Anziana di 92 anni trovata morta in casa a Colceresa (Vicenza). Aperta un’inchiesta per omicidio colposo. Nei prossimi giorni si svolgerà l’autopsia.
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A cura di Maria Neve Iervolino
immagine di repertorio
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È stato il figlio a trovarla riversa in un lago di sangue all'interno dell'abitazione in cui viveva a Molvena di Colceresa, nel Vicentino. La vittima aveva 92 anni ed era affetta da una grave patologia che negli ultimi tempi le stava rendendo difficile compiere anche le azioni quotidiane.

Ad aiutarla erano il figlio e la compagna di lui. Purtroppo a trovarla intorno all'ora di pranzo di martedì 2 giugno è stato proprio il familiare che ha chiamato immediatamente i soccorsi. All'arrivo del personale sanitario del Suem però era chiaro che per l'anziana non ci fosse più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

La procura di Vicenza ha quindi aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti al fine di fare luce su quanto accaduto. L'ipotesi principale resta quella del malore e dell'incidente domestico, tuttavia al fine di eliminare ogni dubbio sono stati disposti gli accertamenti scientifici sul cadavere e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia.

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Intanto, sul luogo della morte sono giunti i Carabinieridella compagnia di Bassano per sequestrare l'abitazione e ricostruire lo scenario in cui la 92enne ha perso la vita. Nonostante il sangue, infatti, non c'erano segni di ferite sul corpo, circostanza che confermerebbe l'ipotesi iniziale di un malore dovuto allo stato di salute già fortemente compromesso.

Ora, si dovrà attendere due giorni perché venga eseguita l'autopsia, mentre per i risultati finali e la relazione tecnica del medico legale gli inquirenti dovranno aspettare il deposito della perizia previsto nelle prossime settimane.

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