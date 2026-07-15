Ragazza di 27 anni trovata morta in un fiume a Vicenza: operazioni in corso per recuperare il corpo

Oggi mercoledì 15 luglio nel fiume Astichello, nel comune di Vicenza, è stato trovato il corpo di una ragazza di 27 anni: purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Foto di repertorio

Una ragazza di 27 anni è stata trovata morta nella mattinata di oggi mercoledì 15 luglio nel fiume Astichello, nel comune di Vicenza. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha visto il corpo in acqua all'altezza di via Mora. In poco tempo i sanitari sono arrivati sul posto ma per lei non c'è stato più nulla da fate: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i vigili del fuoco che con la squadra dei sommozzatori sono stati impegnati nelle operazioni di recupero del corpo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire alla dinamica dell'accaduto. Le operazioni del caso sono ancora in corso.

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