La modella Natalia Villalba trovata morta a Bogotá, il corpo della 36enne era nascosto in una valigia

La modella colombiana Natalia Villalba, 36 anni, è stata trovata morta in un appartamento in affitto a Bogotá. Il corpo della donna era nascosto in una valigia. Indagano le autorità, due uomini sospettati.

La modella colombiana Natalia Villalba Angarita, 36 anni.

Natalia Villalba Angarita, modella, influencer e graphic designer colombiana di 36 anni, è stata trovata morta all'interno di una valigia in un appartamento in affitto a Bogotá. A fare la macabra scoperto lunedì 22 giugno è stata una collaboratrice domestica, mandata all'interno della casa per fare delle pulizie.

Stando a quanto ricostruiscono i quotidiani esteri, la donna, sentendo scorrere l'acqua della doccia, ha pensato che ci fosse ancora un ospite nell'appartamento. Ma la scena che l'aspettava l'ha lasciata sotto shock. Nel bagno c'era una valigia semiaperta contenente un corpo.

La donna ha immediatamente chiamato la Polizia e le autorità sono arrivate sul posto, isolando la zona. Secondo il quotidiano colombiano El Tiempo, nell'abitazione sono stati ritrovati due passaporti, uno scaduto e uno valido, il che ha permesso una rapida identificazione della vittima.

Chi era Natalia Villalba Angarita, il sindaco di Bogotá: "Condoglianze alla famiglia"

Natalia Villalba Angarita aveva 36 anni ed era originaria di Cúcuta, ma viveva a Bogotá dal 2009. Sui suoi profili social, mostrava ai suoi follower la sua attività di modella e stilista. Secondo i dati della piattaforma con cui aveva prenotato il suo soggiorno, aveva affittato l'appartamento a partire dal 3 giugno.

Dopo che l'indagine è stata resa pubblica dai media, il sindaco della capitale colombiana, Carlos Fernando Galán , ha pubblicato un messaggio sul suo account X.

"Le prime evidenze raccolte fanno pensare a un omicidio. Innanzitutto, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia; sono profondamente addolorato per l'accaduto", ha scritto nel post.

Due uomini sospettati: sono un cittadino britannico e uno statunitense

Al momento, i sospettati sarebbero due. Le telecamere di sicurezza hanno infatti ripreso due uomini, entrambi già identificati dagli inquirenti, uno di nazionalità britannica (sul quale si starebbe concentrando maggiormente l'attenzione degli investigatori) e l'altro statunitense. Entrambi hanno lasciato la Colombia.

Fonti vicine all'inchiesta hanno rivelato ai media che le autorità chiederanno all'Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti del cittadino britannico. Nessuno dei due, al momento, sarebbe stato formalmente incriminato.

L'ultima conversazione con la madre: "Ci siamo sentite mercoledì 17 giugno, poi più nulla"

La madre della modella e graphic designer ha rivelato l'ultima conversazione che sua figlia ha avuto con lei e con un'amica. Ai media colombiani ha spiegato di averla sentita diversi giorni prima del ritrovamento del corpo, mercoledì 17 giugno.

"Ho parlato con lei mercoledì e mi ha detto che voleva andare a Cúcuta per votare (al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane del 2026, che si è tenuto il 21 giugno, ndr). Io le ho detto di rimanere a Bogotá", ha detto in un'intervista a Caracol Radio.

Il piano iniziale della figlia era di recarsi a Cúcuta il 20 giugno e tornare a Bogotá il 22. "Le ho detto di restare dove si trovava, per risparmiare, che sarai andata comunque io a votare. Lei mi ha risposto: ‘Okay, mamma, va bene'. Poi abbiamo chiuso la conversazione".

Il giorno seguente, giovedì 18 giugno, secondo il quotidiano colombiano El Heraldo che cita ancora la madre della modella, un'amica di Natalia, identificata come Cristina, le avrebbe scritto alle 11 di mattina per andarla a trovare nell'appartamento dove la 36enne alloggiava temporaneamente.

"Ha parlato con Natalia e le ha detto che sarebbe andata lì, ma Natalia le ha detto di no, di passare a mezzogiorno perché prima sarebbe stata impegnata", ha spiegato ancora la madre della modella. Alla fine le due non si sarebbero incontrate.

La donna ha detto ancora che quello stesso giorno, intorno alle 17:30, avrebbe provato a contattare la figlia, senza però ricevere alcuna risposta; "Giovedì i miei messaggi hanno smesso di arrivarle".

"Abbiamo iniziato tutti a scriverle. – ha aggiunto – Io, mio ​​figlio, in tutti i modi . Le abbiamo persino scritto su Instagram e non ha risposto. Dato che mio figlio era a Sogamoso, non c'era nessuno che potesse andare da lei", ha raccontato ancora

"Eravamo preoccupati , ma pensavamo che le avessero rubato il telefono, le rubavano i cellulari di continuo", ha aggiunto. La madre della 36enne ha appreso del ritrovamento del corpo della figlia grazie a una segnalazione della sorella. "Ma non ci ho creduto finché mio marito non me l'ha confermato ", ha ricordato.

Scomparso il cellulare della 36enne, accertamenti per stabilire la data del decesso

Il cellulare della 36enne non sarebbe stato ritrovato, gli investigatori stanno lavorando per ritrovarlo e per stabilire la data esatta del decesso, non ancora ufficialmente accertata.

In tal senso, sono attese le risultanze degli accertamenti affidati all'Istituto Nazionale di Medicina Legale. Gli esperti determineranno data e orario, causa del decesso, segni di violenza e qualsiasi altra prova che possa orientare le indagini.